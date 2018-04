Demi Lovato muestra su celulitis en Instagram: "Soy imperfecta, pero eso es lo que me hace bella"

ha decidido romper con una de las reglas de Instagram:. La cantante sorprendió recientemente a sus fans al publicar unasCansada de ver cuerpos 'perfectos' en Internet, la cantante decidió enseñarles a sus fans que ella tiene un cuerpo perfectamente imperfecto.Así lo ha explicado ella misma a la web E!Online: "Estaba en Instagram y empezé a compararme con modelos, entonces pensé para mí, alguien necesita enseñarle a mis fans y a todo el mundo que me siga que lo que tú ves no siempre es real" [...] "Así que decidí realzar mis michelines- ni siquiera me gusta llamarlos así, tan solo son parte de lo que soy- y".Con toda esta acción,: "Lo que me gustaría decirle a alguien que esté teniendo problemas ahora mismo es que intente encontrar agradecimiento.y centrarte en las cosas positivas, y cuando eres capaz de hacer eso o eres capaz de ayudar a otros, eres capaz de ir más allá de ti mismo y tienes la capacidad de mirar a la vida desde una perspectiva diferente. A veces es muy desafiante y es realmente difícil pero es algo que me ayuda cada día y por ahora me ha funcionado".También, algo que le ha llevado a vivir situaciones de estrés y ansiedad: "Pienso que hacer dieta es algo a lo que me he visto forzada... Estamos dirigidos para no comer pollo frito, para comer ensaladas. Pero a veces es lo que quieres y está bien darte un gusto de vez en cuando".