, el hijo de, cumpleeste 3 de abril. Un momento muy esperado por la prensa que, a partir de ahora, podrá mostrar su rostro. El joven es conocido desde que era niño por la polémica en la que se han visto envueltos sus padres acerca de su paternidad.Para celebrar este día,, que ha acompañado de un texto en el que explica lo que ha significado la maternidad para ella a lo largo de estos 18 años. "La hermosa aventura de ser madre, un camino intenso, un máster, aplicando reglas, amor, paciencia, risas, mucho hogar, abrazos y besos€ silencios", escribía Reyes.empezó en 2009, cuando Reyes interpuso una demanda contra Navarro alegando que era el padre de su hijo. El periodista siempre lo ha negado y, a día de hoy, no ha querido hacerse ninguna prueba genética. Aun así, la Audiencia Provincial de Madrid reconoció en 2012 que el presentador de televisión era su padre.Pepe Navarro asegura que tenía unacon la artista venezolana"Cuando me dijo que estaba embarazada le pregunté si pensaba tener el bebé. Nunca le pregunté quién era el padre. Yo sabía que no lo era", relataba el periodista el año pasado en el programa de Bertín Osborne, 'Mi casa es la tuya'.