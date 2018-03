Manu Guix anuncia su boda por sorpresa con su chica

M´ha dit que sí. Me ha dicho que sí. ?? pic.twitter.com/lX72CFVbNE — Manu Guix (@ManuGuix) 22 de marzo de 2018

El regreso de Operación Triunfo concomo director musical ha supuesto la vuelta del músico catalán a la televisión y si ante las cámaras del reality conocíamos que, ahora las redes sociales sirven para desvelar otra buena noticia en la vida del profesor.comentaba Manu en su cuenta de Twitter compartiendo una imagen en la que aparecen su mano y la de su mujer. Sin embargo, parece que el mensaje no fue entendido por todos los seguidores y al rato Manu volvía a hacer uso de su cuenta de Twitter para aclarar: "Manu ha sellado así con su pareja de hace años y con la que le unen dos hijos, Marta Cristià. El enlace no solo ha puesto el broche de oro a su historia de amor, sino que además llega en uno de los momentos más bonitos en laque con un nuevo disco en el mercado ha sido protagonista indiscutible de la revelación de la temporada, el regreso de Operación Triunfo.Los fans del artista y seguidores del formato no han tardado en mostrarle sus felicitaciones, igual que su amiga y compañera Noemí Galera, quien le ha dado la enhorabuena de manera pública.