Carmen Borrego le copia la exclusiva a Terelu

Carmen Borregoen la portada de la revista Lecturas. Si la semana pasada, la hija mayor de María Teresa Campos presentaba a su hija Alejandra antes de cumplir 18 años en ¡HOLA!, este miércoles es el turno de Borrego.ha querido abrir las puertas de su hogar para mostrar cómo es su casa y cómo es su hija pequeña: "Carmen tiene una edad maravillosa. Es abogada y tiene muy clara su vida. Cuando yo digo que Carmen me enorgullece es porque yo creo que de todas las Campos es la que más se come el mundo y la que más se lo va a comer. Es la que tiene las ideas más claras. Desde siempre ha sido muy madura".Así,Carmen y José María, fruto de su primer matrimonio con Francisco Almoguera. La joven también explica en Lecturas cómo es la televisiva Carmen Borrego en la intimidad: "Mi madre es tan obsesiva que en mi móvil en vez de poner 'mamá' pone 'peligrosa'. Siempre se imagina lo peor".Con esta exclusiva,"Mi hija es súper cómplice de mi marido. Yo hay veces que siento celos... Celos sanos. A veces Carmen me cuenta una cosa y yo se lo estoy comentando a José Carlos y me dice: 'Yo ya lo sabía'".