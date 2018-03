Famosos plantados en el altar: 14 bodas que no llegaron a celebrarse

Sofía Vergara y Nick Loeb

Las campanas de boda ya sonaban. Todo estaba preparado para el que se suponía iba a ser uno de los días más felices de sus vidas. No obstante,y el esperado enlace no se celebró. Esta es la traumática experiencia por la que han tenido que pasar algunos personajes famosos que han visto como los que iban a convertirse en sus maridos o esposas los han dejado plantados a pocos días de celebrarse sus bodas. En otras casos, fueron, pero no por ello menos sorprendentes y traumáticas.

La actriz y el empresario parecían vivir la historia de amor perfecta. Pero en 2014, cuando llevaban cuatro años de relación y uno de compromiso, una fuerte discusión en una fiesta y delante de numerosos invitados hizo fracasar los preparativos de boda.

Jennifer López y Ben Affleck

Tras conocerse en el rodaje de 'Gigli' en el año 2002, ambas estrellas de Hollywood iniciaron una relación que se alargó durante dos años. Todo parecía ir viento en popa y anunciaron su intención de casarse en septiembre del 2004. No obstante, a principios de ese año el actor se echó atrás por sorpresa y se canceló el enlace.

Ben Affleck y Jennifer López. Foto: AP

Demi Moore y Emilio Estevez

Otro matrimonio que no fructificó. Tras tres años de relación y tras anunciar su inminente enlace matrimonial, a tres semanas de la boda ambos hicieron público un comunicado anunciando la cancelación de la boda.

Shakira y Antonio de la Rúa

Antes de conocer a Gerard Piqué la cantante colombiana a punto estuvo de pasar por el altar con Antonio de la Rúa. No obstante, cuando solo faltaban dos semanas para el enlace, el empresario e hijo del expresidente argentino canceló los planes.

Shakira y Antonio de la Rúa. Foto: REUTERS

Diego Forlán y Zaira Nara

El futbolista uruguayo y la modelo argentina iniciaron una relación en 2008 y en julio del 2011 tenían previsto casarse. A pocas semanas del enlace, no obstante, comunicaron por sorpresa la cancelación del enlace. Los motivos reales no han trascendido, pero la modelo escribió poco después en su Twitter: "Ahora lo que les puedo decir es menos mal que no me casé".



Hugh Hefner y Crystal Harris

En diciembre de 2010, el fallecido fundador de la revista Playboy anunció oficialmente su intención de casarse con Crystal Harris, 66 años menor. La playmate, no obstante, se arrepintió en el último momento y canceló la boda tres días antes del enlace.

Hugh Hefner y Crystal Harris. Foto: REUTERS

Anne Hathaway y Rafaello Forielli

La actriz tenía en 2008 planes de boda con el empresario italiano, pero meses antes de llegar al altar optó por cancelar la ceremonia. Al parecer, problemas con la justicia italiana por un supuesto fraude fueron el principal motivo de la ruptura.

Brad Pitt y Gwyneth Paltrow

En la década de los 90 ambos parecían estar viviendo una historia de amor sin fin. En 1997 anunciaron su intención de casarse, pero medio año antes de la fecha prevista optaron por cancelar la celebración.

Gwyneth Paltrow y Brad Pitt. Foto: Kevork Djansezian

Lady Gaga y Taylor Kinnev

Tras cuatro años de relación, el Día de San Valentín del 2015 la cantante anunció su compromiso mostrando un espectacular anillo en forma de corazón. Poco más de un año más tarde, no obstante, la pareja puso punto y final a su historia de amor.

Kiefer Sutherland y Julia Roberts

Fue una de las noticias más sonadas del año. En 1991 todo estaba preparado para que ambos actores, que llevaban saliendo desde hacía un año, se diesen el sí quiero. Cuando ya estaba todo preparado, a tres días de la boda, la 'novia de América' dejó plantado a Kiefer Sutherland y se fugó a Irlanda con el también actor Jason Patric, hasta entonces amigo de Sutherland. Julia Roberts explicó después que huyó al enterarse de una infidelidad de su prometido.

Julia Roberts y Kiefer Sutherlando. Foto: REUTERS

Mariah Carey y James Packer

Pese a tener avanzados ya sus planes de boda, el multimillonario australiano puso pies en polvorosa después de que Mariah Carey le presentase un contrato prematrimonial. Al parecer, la cantante pretendía llevarse un buen pellizco de la fortuna de su marido en caso de divorcio, algo que no gustó a Packer.

Johnny Depp y Winona Ryder

Después de estar saliendo durante un año, en 1990 ambos actores decidieron formalizar su relación y anunciar su compromiso. Sin embargo, el tiempo pasaba y la boda no llegaba. Finalmente, dos años más tarde anunciaron su ruptura.

Johnny Depp y WInona Ryder. Foto: REUTERS/AP

Paul Walker y Rebecca Soteros

Con 25 años, el fallecido actor lo tenía todo a punto para casarse con su novia Rebecca. Días antes de la ceremonia, no obstante, ella decidió cancelar la boda. Poco después se dio cuenta de que estaba embarazada de Meadow, la primera hija del actor.

Joshua Sasse y Harriet Colling

El actor británico, que se hizo famoso a raíz de la relación sentimental que mantuvo con Kylie Minogue, ha experimentado este año una traumática ruptura después de que la también actriz Harriet Colling le plantara tan solo dos días antes de la boda que estaba previsto celebrar en la iglesia de St. Lawrence de Ludlow.