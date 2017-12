Tamara Gorro da a luz a su hijo Antonio

Tamara Gorro publicaba ayer en su Instagram que se había puesto de parto muy temprano por la mañana y sus seguidores estuvieron todo el día muy pendientes de la presentadora, que había asegurado que ellos iban a ser los primeros en saber noticias, los que ella llama su "Familia virtual".



La joven Youtuber por fin ha vuelto a publicar noticias, esta mañana colgaba de nuevo una foto de lo más emotiva en la que aparecían ella, su marido Ezequiel Garay y el pequeño Antonio.



La presentadora escribía un mensaje acompañando a la foto de lo más emotivo: "Familia virtual... ¡Vuestro sobrino Antonio está con nosotros! Creo que no hay mejor imagen para representar todo lo que me gustaría decir. Es imposible describir mis sentimientos, en pocas palabras... Otro sueño cumplido, su papá fue el primero en cogerle, qué sensación tan bonita al verlo.

Tengo muchas ganas de que veáis esa carita tan preciosa que tiene...

(Ahora lo que importa es haceros saber que estamos bien. Perdonad que antes no os haya escrito, el día de ayer fue muy largo y estaba KO.

Todo lo referente al parto, como fue y demás, por supuesto que seréis como siempre los primeros en saberlo. Tengo mucho que contaros)¡OS QUIERO!".



Tamara Gorro siempre tiene muy buenas palabras para sus seguidores, que son para ella una segunda familia, y sin duda se puede sentir solo con ver la foto toda la emoción que están sintiendo en este momento.