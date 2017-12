El emotivo mensaje de Jesé para su hijo enfermo

Jesé Rodríguez se ha volcado esta semana con su hijo enfermo y ha pubicado dos emotivos mensajes en su cuenta de Twitter con sendas imágenes con el pequeño



El jugador viajó hasta Las Palmas y no formó parte de la convocatoria de su equipo, el Stoke City, para el partido de la Premier League ante el Tottenham.



El entrenador del Stoke City, Mark Hughes, confirmó que no contaría con el exjugador de Real Madrid, PSG y Las Palmas para el duelo liguero. "Desafortunadamente no está disponible este fin de semana porque ha tenido que regresar a Gran Canaria por motivos personales, lo que supone una gran preocupación para él y todo su entorno. Le enviamos a él y a su familia nuestros mejores deseos", comentó el técnico.



El futbolista grancanario se convirtió en padre, por tercera vez, con el nacimiento de Nyan. El pequeño llegó al mundo de forma prematura en el hospital de Gran Canaria y desde entonces ha permanecido ingresado luchando por una enfermedad que sus padres han preferido no desvelar.



Esta situación ha obligado al delantero a hacer continuos viajes desde Inglaterra, donde juega para el Stoke City desde este verano, para estar con su familia. Desafortunadamente, su pesadilla continúa y el club inglés le ha dado permiso para volver a ausentarse y no disputar el partido de Premier de este sábado ante el Tottenham por un nuevo problema de salud de su hijo.





Este viernes, a través de las redes sociales,, publicando junto a él en las redes sociales en la que aparece en el hospital con una mascarilla."La vida vuelve a ponerte a prueba una vez más, pero una vez más a tu lado me quedaré.", escribió. Y envío otro mensaje de esperanza: "".Aunque Jesé es optimista y ha animado a su pareja en este trance. "", ha escrito el grancanario.