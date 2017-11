Aurah Ruiz, a Jesé: "Tu hijo en un hospital y tú de cena"

Aurah Ruiz, la madre de Nyan, el tercer hijo del futbolista Jesé Rodríguez, reprocha al futbolista su falta de compromiso e interés por este. La ex tronista subió un vídeo a una conocida red social en el que afirmaba sentir "vergüenza ajena" por el deportista. Nyan está ingresado en un hospital de Gran Canaria.

"Tu hijo está en un hospital, mientras tú estás por ahí de cena con tus amiguitos". Así de contundente se mostraba Aurah Ruiz, la madre de Nyan, el tercer hijo del futbolista Jesé Rodríguez, al que reprocha su falta de interés y compromiso como padre. La ex tronista subió un vídeo a la red social Instagram, en el que además afirmó "sentir vergüenza ajena por su comportamiento".

En la grabación, además, la madre del pequeño recriminó que, "tu hijo lleva cuatro meses en un hospital y te pasaste mes y medio sin venir a verlo". Y añadió que no va a parar de hacer directos, "para decirle quién eres a todo el mundo, hasta que no aparezcas por aquí, porque hasta que tú no vengas yo no me puedo ir". Pero además, le pidió que solicitara al Stoke City -equipo en el que juega como delantero- que no le de días libres, "porque para tenerlos y que te vayas con tus amiguitos, no procede".

Este hecho pone en entredicho la unión que mostraba la pareja en Internet, tras el nacimiento del pequeño. Desde que vino al mundo, el bebé se encuentra ingresado en un hospital de la Isla por los problemas de salud que padece. Durante todo este tiempo, Ruiz y Rodríguez han compartido sus emociones con sus seguidores, a través del hashtag #Undiamasundiamenos, en este delicado momento.

Fue el lunes cuando vio la luz la última noticia en las redes, en la que Aurah Ruiz aseguraba que su hijo necesita someterse a una prueba médica que no se realiza en Canarias, y a pesar de ello, no le permiten hacer el traslado. "Nunca he querido hablar de lo que le pasa a mi bebé, pero lleva cuatro meses en un hospital. Necesita una prueba que no se hace aquí y aún así, me ponen pegas para el traslado", denunciaba la pareja del futbolista.

Por otro lado, el delantero, compartió el pasado 13 de septiembre, en su cuenta de Instagram, una carta dirigida a Nyan. Además, hizo pública una fotografía en la que se podía ver al futbolista con su hijo en brazos, en el centro hospitalario en el que se encuentra.