Chenoa se confiesa: "Ya he superado lo de Bisbal"

Chenoa visitó el programa de 'Això no és un trio' de TV3 en el que fue sometida a una entrevista en profundidad. "De las más especiales que me han hecho", confesó la artista en su cuenta de Instagram.



Entrevistada por Ana Baodas, Ángels Molina y Bibiana Ballbè, la colaboradora de 'Zapeando' quiso zanjar de una vez por todas el asunto sobre su ex compañero de 'Operación Triunfo', David Bisbal, con el que mantuvo una relación: "Ya lo he superado y se nota que estoy amueblada mentalmente y ya no estoy enamorada, señores".



Como era de esperar también salió a relucir el tema de la famosa cobra que Bisbal supuestamente le hizo a Chenoa ante toda España y que llegó a dividir al país. "Quise hacer una catarsis de sentir cariño y amor por una persona por la que ya lo había sentido. Sin vergüenza, sin el qué dirán. Me da igual, que hablen. Yo soy más afortunada por haber querido, mucho más que cualquiera que se pueda reír por estar enamorada", añadió sin pelos en la lengua.



"No, senyors: no ho estic; estic sola i estic molt bé, gràcies!" @Chenoaoficial parla sobre el seu passat amorós... #TrioChenoaTV3 pic.twitter.com/HWmJfDSuGf — Això no és un trio (@aixonoesuntrio) 30 de julio de 2017

Además, aseguró que su puesta en escena en el concierto defue estudiada minuciosamente y que ella, tal cuál es, para que nada pareciese una "farsa". Algo con lo que muchos fans de la pareja no estuvieron muy de acuerdo en su momento.Sobre su paso por la, aseguró que "le debo la puerta para llegar a la música" a nivel nacional. También confesó que cuando ve imágenes ", creo que esa niña que estaba allí era muy niña, a la defensiva, asustada y con ganas de comerme el mundo. Con una fuerza desmesurada a veces, que hacía que les llegara a la gente como prepotente".En cuanto a su labor como jurado en 'Tu cara me suena', explicó quepor lo que vivió ella: "Juegas con esa experiencia de estar con los nervios y de demostrar en 3 minutos de examen. Pero también pienso que quien bien te quiere, te hará llorar, y lo tengo muy presente".Por último, la ex triunfita desveló algo que no sabíamos hasta ahora y que es una de susy puede que su otra vocación si el mundo de la música no le hubiese abierto las puertas. La cantante quería ser profesora de guardería. Eso sí, haciendo examen de conciencia aseguró queporque nunca estaba "satisfecha" con su trabajo.