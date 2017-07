Boda de cuento en Hannover y vacaciones "de soltera" de Paula Echevarría en Marbella

La saga de las Campos reina en el quiosco rosa. María Teresa Campos y sus hijas hacen triplete en las portadas, pero no asaltan la de "¡Hola!", que se reserva para una boda de cuento en Hannover: la del príncipe heredero Ernst August y Ekaterina. El glamour de Mónaco fue el protagonista con la presencia de sus hermanastros (Carlota, Pierre y Andrea) y su hermana Alejandra, la hija que tuvieron Carolina y Ernesto de Hannover, ambos ausentes. Y es que en las bodas de cuento también hay malos rollos. En ésta, la princesa monegasca consideró no oportuno aparecer después de estar separada de su marido (que no divorciada) desde hace varios años. Ernesto de Hannover hizo todo lo posible para que la boda no se produjera porque no ve con buenos ojos que su heredero se una a la modelo rusa y todas sus propiedades, en caso de divorcio, puedan acabar en manos de la "súbdita" de Vladimir Putin. Otra boda, en este caso "romántica", según la revista, figura en la portada con foto: la de Elena Ballesteros (ex de Dani Mateo) y su amigo de la infancia. El enlace del doctor Planas y Raquel Oliva también tiene una llamada, pero no hay fotografía. Fue en la Costa Brava y con mucho relumbrón.

"Lecturas" mete el dedo en el ojo de Terelu Campos y anuncia que tiene las claves de la enemistad de ésta con la periodista Mila Ximénez. El motivo parece ser que no es otro que la relación de Edmundo "Bigote" Arrocet con su madre, que a la hija no le parece nada bien aunque públicamente diga todo lo contrario. Mila se habría ido de la lengua contándolo. A la que ni le va ni le viene es a su compañera de plató Paz Padilla, a la que sí le van muy bien los negocios al margen de su faceta de presentadora de televisión y humorista. La revista le atribuye un "ingente" patrimonio. También se ocupan de Ángel Garo, quien protagoniza un reportaje con su madre para contar "su drama familiar".

Guapo, moreno y delgado aparece Bigote Arrocet en la portada de "Semana" con una orgullosa María Teresa Campos de su brazo. Ambos fueron de boda y "sonríen a la vida". También feliz se muestra la hija mayor de la presentadora, Carmen Borrego, que posa con su marido, el "hombre que de verdad me ha querido", en su tercer aniversario de boda. Y de nuevo la boda del heredero e hijo de Ernesto de Hannover.

En "Diez Minutos" desvelan a bombo y platillo que el periodista Jesús Mariñas se ha casado con su novio venezolano con el que cortejaba desde hacía 27 años. Ya era hora, pensarán algunos. "Se lo debía a Elio", dice Mariñas. La revista también se ocupa de las Campos: de Terelu, quien dice que Bigote es el hombre que más ha cuidado de su madre, y de la feliz pareja, que fue a la boda de la hijastra de Carmen Borrego. Para completar el quiosco no puede faltar una habitual en los últimos meses, Paula Echevarría, que se ha ido de vacaciones "de soltera" a Marbella.