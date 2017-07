El encontronazo de Paula Echevarría con los ´paparazzi´

Paula Echevarría disfruta de unas días de vacaciones en Marbella en compañía de sus amigas. En su primer verano sin David Bustamante, cualquier cosa que hace la actriz se convierte en noticia y los paparazzi saben que sus imágenes están entre las más cotizadas. Debido a esta situación, la actriz asturiana ha tenido un encontronazo con un fotógrafo a las puertas del hotel en el que se aloja.



Según las imágenes que ha ofrecido el programa de Telecinco "Socialité", Paula Echevarría le ha recriminado al paparazzi por haberle enfocado cuando se encontraba dentro del hotel. "Yo me voy a la playa cuando me dé la gana. Ya me expongo yo si quiero en un sitio público. Lo que no puedes hacer es enfocar para donde sabes que no puedes. Está prohibido", señaló. Ante la insistencia del fotógrafo, Echevarría no pudo más que resignarse. "Pues nada, la seguridad tendrá que estar pendiente", añadió antes de volver al hotel.







Paula Echevarría explota contra unos fotógrafos en Marbella durante sus vacaciones > https://t.co/3JAur9UFzD pic.twitter.com/fKgVMTsNBU — Telecinco (@telecincoes) 9 de julio de 2017