Ágatha Ruiz de la Prada no quiere ver ni en pintura a Pedro J.

Por un fin una famosa que habla a las claras de su divorcio, de lo mal que se pasa cuando a una le ponen los cuernos y evita frases hechas al estilo "era algo que se veía venir" o "seremos amigos por el bien de los hijos". No señor. Ágatha Ruiz de la Prada se quedó pasmada y lo pasó muy mal cuando Pedro J. le dijo que se iba de casa y que había otra. Así lo cuenta a "¡Hola!" esta semana en una amplia entrevista llamada a revolucionar el quiosco rosa. Por lo que dice (más o menos que no quiere volver a ver al periodista y empresario ni en pintura; de hecho, se divorció por poderes) y por cómo luce la diseñadora: rejuvenecida y con 18 kilos de menos, los mismos que le chupó el disgusto del divorcio.

Estupenda también está Isabel Preysler, que organizó una "piscina party" para presentar las obras que hizo en la suya (dicen que es para que Mario Vargas Llosa nade cómodamente) rodeada de amigos guapos y famosos. La fiesta de de Jesulín y María José Campanario, que contaban volver a casarse en julio, tendrá que esperar hasta que ella se recupere, según cuentan a "¡Hola!".

Quien saborea las mieles del éxito estos días es Belén Esteban, que ha ganado el juicio a su exrepresentante Tono Sanchís, quien tendrá que pagarle un pastón por primero habérselo quitado. En "Lecturas" la Esteban no tiene piedad: "Quiero ver en la cárcel a Toño". Ella lo pasó muy mal y ahora, aliviada con la sentencia, echa la lengua a pasear.

Bigote Arrocet está en España, después de su paso por "Supervivientes" y aún se recupera del susto que llevó cuando María Teresa Campos le dijo que mientras él corría casi en pelota por el Caribe ella había sufrido un ictus. "Tuve que tomar un ansiolítico", confiesa Edmundo a "Lecturas", que también incluye en portada un reportaje de la casa-palacio malagueña del humorista Ángel Garó.

Toda la portada de "Semana" es para Belén Esteban, que abunda en sus sensaciones tras ganar el juicio a Toño. "No me dan pena ni su mujer ni sus hijos.¿Quién pensó en mi hija?", espeta. "Si se tiene que ir de su casa, que se vaya". Ella se ha ido de boda con Miguel tras el juicio, según recoge "Diez Minutos", que se ocupan de Bigote Arrocet y su vuelta a España, y de Antonio David, el ex de Rociíto, que se refugia en su mujer de los problemas con la justicia que tiene. Problemas los que se le avecinan a Chenoa, a quien su padre reclama una pensión, según desvela la revista.