Emotiva carta de Nacho Vidal a su hija transexual

Nacho Vidal ha emocionado a las redes sociales con una emotiva carta en la que expresa todo su apoyo a su hija Violeta, de 10 años. La menor, que nació niño fruto de la relación del actor español con la también actriz porno colombiana Franceska Jaimes, expresó a los 6 años que se sentía niña pese a su cuerpo.

Violeta ha contado siempre con el apoyo de Nacho Vidal, que ahora, a través de una carta publicada en la revista colombiana Soho, ha querido recordarle de nuevo que cuenta con todo su cariño y amor.

"Querida hija, te escribo para que sepas, de mi puño y letra, lo que siento y lo que pienso sobre ti", empieza la misiva, en la que el ex actor porno cuenta cómo se dio cuenta de lo que sentía su hija. "No te gustaban las pelotas, sino las muñecas; no te gustaban las zapatillas, sino los tacones; no te gustaban los pantalones, sino las faldas. Por aquel entonces, llegué a pensar que tenía un niño y que posiblemente sería homosexual, pero nunca se me cruzó por la cabeza que podías ser una niña".

"Pasaron los años y, un día, tu mamá (Franceska Jaimes) y tú visteis un documental en la televisión en el que salía una niña transexual. Cuando terminó, le dijiste a tu madre que eso era lo mismo que te pasaba a ti". Vidal lo describe como un "tortazo de realidad".

Nacho Vidal advierte a Violeta que el suyo no será un camino fácil: "Siempre van a hablar mal de ti, pero lo único que te tiene que importar es la gente que te quiere, la que te rodea. No puedes esperar que todo el mundo te acepte; tú tampoco aceptas a todo el mundo".

Finalmente, la carta finaliza con un mensaje de amor incondicional: "Con esto quiero decirte que siempre voy a estar a tu lado, que todos vamos a estar a tu lado, y que vamos a ser felices en esta situación que Dios nos ha dado, y que para mí es una bendición. Tenerte es una bendición".