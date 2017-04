David Bustamante estalla: "Está sufriendo una niña"

Finalmente David Bustamante ha terminado cediendo a la presión mediática y social a la que está siendo sometido desde que se conoció la noticia de su separación de Paula Echevarría. Dejando de lado la actitud que habían tenido desde que salió a la luz su ruptura, David estalló frente a las cámaras asegurando que tanto su familia como la de Paula lo están pasando muy mal después de todas las informaciones y comentarios que se está haciendo de ellos.

Sin duda David se está llevando la peor parte en cuanto a críticas se refiere y es que son muchas las informaciones que culpan al cantante del final de su matrimonio. Él por su parte ha pedido que privacidad y respeto para los suyos, en especial para su hija menor de edad: "Por favor, no va a haber más declaraciones. Está sufriendo una niña, nuestros padres, los estáis matando poco a poco. De verdad, dejarnos vivir tranquilos. No es normal, parece que hemos hecho una barbaridad. Nos veremos y ya vendréis a pedir que a lo mejor no somos tan generosos, tan amables y tan educados como hemos sido siempre".