Pelayo Díaz admira al nuevo novio de David Delfín

Pelayo Díaz no ha querido perderse el estreno de ´Cincuenta sombras más oscuras´. El estilista ha posado radiante en la alfombra roja al lado de su novio, el argentino Sebastián Ferraro.

Tras explicar en su blog el tuit que publicó la noche de los Goya, Pelayo ha querido hablar del legado que deja Bimba Bosé y de cómo ve al que un día fue su pareja, David Delfín.

PREGUNTA: Qué guapo te veo.

Pelayo Díaz: ¿Tú crees? Me he puesto un poco así, yo también tengo un lado oscuro pero no lo conocéis.

P: Cuéntalo.

P.D: No, eso es en la intimidad.

P: Así hemos visto a tu chico con esa sonrisa.

P.D: No sé. Es que al final me pongo tan nervioso en estos eventos, me sigo poniendo nervioso. Pero si parece Cannes esto con la escalera y todo.

P: ¿Estás feliz?

P.D: Sí, con todo, con el trabajo y con todo. Pero siempre hay motivos para estar feliz, hasta la gente que no le va tan bien. Yo creo que hay que ver siempre el lado positivo de las cosas y cuando no, llamar a los amigos o irte por ahí con una máscara y pasártelo bien.

P: La muerte de Bimba ha sido un momento muy duro.

P.D: Sí, la verdad es que sí. Yo la adoraba, para mí era un amor incondicional, Bimba fue la que me presentó a David en su día y siempre defendía que para mí era mi amor incondicional porque me presentó a alguien muy importante en mi vida que me dio muchos momentos de felicidad, por lo que Bimba me hizo muy feliz. Ella siempre querrá ser recordada con una sonrisa así que siempre que hable de ella quiero hacerlo con una sonrisa.

P: Será querida siempre.

P.D: Bimba era guay, la gente no llegó a conocerla pero como Bimba...

P: ¿Cómo está David? Le vimos sacando fuerza de flaqueza

P.D: Yo le veo de vez en cuando, no le veo todo lo que me gustaría, pero intento verle a menudo y bueno, está muy cuidado, está bien y es muy fuerte. David también, es muy buen enfermo, no se queja y por lo menos lo que yo recuerdo es así, no sé luego en la intimidad. Pablo, su chico, le admiro, le doy las gracias públicamente porque está cuidando a una persona que yo quise y quiero muchísimo y se lo tengo que agradecer porque si no fuera por él. Es guay.