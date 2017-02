Messi compra la casa a sus vecinos para no tener ruidos

Ivan Rakitic, el jugador internacional croata que milita actualmente en el FC Barcelona, ha desvelado en una entrevista concedida al medio croata 'Novi List' el singular método de Lionel Messi para librarse de unos vecinos que tenía en su actual lugar de residencia, Castelldefels.



"Messi se compró una casa en Castelldefels y los vecinos eran un poco ruidosos, así que Leo tuvo que comprar su casa también para estar solo", aseguró el centrocampista.





Ya en casa con la familia y unos buenos mates !!!! Los amo ???? Una foto publicada por Leo Messi (@leomessi) el 17 de Sep de 2016 a la(s) 10:08 PDT

El azulgrana, además, afirma también que le costó adaptarse a Barcelona por el carácter de los catalanes a los que se refiere comoEl futbolista culé también hace referencia en el artículo a las diferencias que encuentra entre los andaluces y los catalanes: "Los andaluces son más como los croatas, en plan 'vamos poco a poco, mañana ya tendremos tiempo, no hay prisa', mientras que los catalanes son un poco como los suizos, no son tan abiertos, se respetan unos a otros pero siempre con cierta distancia, en plan 'no me toques y no te haré daño'".