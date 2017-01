Jorge Javier Vázquez le declara la guerra a Isabel Pantoja

La guerra está declarada. Jorge Javier Vázquez no se ha tomado nada bien el comentario de Isabel Pantoja acerca de él y del regalo que le entregó hace bastantes años cuando trabajaba en 'Sabor a ti' con Ana Rosa Quintana.

"Me la regalaron en un programa de televisión, no diré quién. Vive conmigo, viaja conmigo, duerme conmigo, sabe con su mirada cómo estoy y la amo por encima de todo aunque viniera de donde vino", explicaba a Pablo Motos mientras dejaba en el aire la gran incógnita de dónde vendría Sisi.

Una incógnita que se ha resuelto rápidamente. Sisi o el bichón maltés llamado Isabel Pantoja Martín, fue un regalo que le entregó Jorge Javier Vazquez en el plató de 'Sabor a ti' donde también se encontraba Ana Rosa Quintana y la que un día fue su íntima amiga, Chelo García Cortés.



"Señora Pantoja, madre tenemos todos"



Tras estas palabras, Jorge Javier ha decidido declarar la guerra contra Isabel Pantoja: "Espero no volver a tener que cruzármela en mi vida", comenzaba explicando para continuar afirmando: "Tengo muchísima rabia, tengo rabia que parece que está saliendo ahora como acumulada, porque sinceramente no me lo merezco, bajo ningún concepto me lo merezco. Cuando escuché lo que escuché me quedé estupefacto, me fui a la cama y me costó dormir y esta mañana me he despertado pensando en estas palabras, en cómo fueron dichas y eso sí que no se lo voy a consentir. Me gustaría decirle una cosa a esta señora porque habla mucho de su madre. Señora Pantoja, madres tenemos todos y a nadie le gusta que se hablé con el desprecio que habló usted ayer, usted habló de mi con asco".

"Ella que no da puntada sin hilo. Ella es muy dada a enviar mensajes pero nunca da la cara, su modus operandi es la cobardía. Si usted está enfadada conmigo y me llama me lo dice, pero si quería decirme algo no hace falta lo de ayer. Usted cree que hace falta humillar a alguien de la manera en que la hizo, le gusta tratar así a la gente que la ha apoyado en alguna ocasión, probablemente por eso está tan sola", continuaba afirmando.



"Yo vengo de trabajar, usted viene de la cárcel"



"Hay que ser muy ridículo para usar un animal para mandar un mensaje. Yo no le regalé esa perrita, el equipo de 'Sabor a ti' decidió regalarle a la perrita, yo solo le entregué la perrita a Isabel Pantoja. Después de como se portó aquella tarde con Chelo Gacía Cortés porque la humilló en directo cuando yo la vi por un pasillo con la perrita pensé 'pobre perrita'", matizaba Jorge Javier asegurando que él no se la regaló sino el equipo del programa.

Pero la parte más fuerte de su dircurso llegó cuando hizo referencia al pasado penitenciario de la cantante: "Me llamo Jorge Javier Vázquez señora Pantoja, yo vengo de trabajar usted viene de la cárcel, del trullo, del talego, usted viene de la cárcel donde a una no la meten porque desafine. Después de ver a Isabel Pantoja, pensamos que las cárceles sirven para que las personas reflexionen. No le sirve de nada parece mentira, es el mundo contra mi. No señora, por eso está como está".



"Esa es su vida, las exclusivas: vender, cobrar, vender, cobrar"



"Si tuviera un mínimo de dignidad, señora Pantoja, me hubiera llamado muchas veces para agradecerme el trato con sus hijos que he tenido cuando les hemos entrevistado, porque me podría haber cargado a sus hijos, pero por respeto a usted he intentado que el paso fuera lo menos dañino para ellos. Si usted tuviera un mínimo de dignidad, no digo mucha ni muchísima, me hubiera llamado para dar la gracias pero solo le importa facturar y cuando no factura usted no existe. La filosofa de su vida es esa, ocurrió una vez que vino a cenar a mi casa, y le enseñé uno de mis salones y me dijo ¡Qué bonito sitio para hacer una exclusiva! Esa es su vida, las exclusivas: vender, cobrar, vender, cobrar... Es el hilo argumental de su vida pero ya no le sirvo, soy un bono basura, pero no se preocupe que he captado la idea", afirmaba indignado.

"Le serví para entrevistarla en 'Supervivientes' y dar las Campanadas porque usted quería entrar y cobrar en Mediaset pero cuando no le interesé me dio patada y a la mierda. Ahora tiene otro compañero de juegos. Al ver la entrevista ayer vi un deja-vu, el mismo catálogo de risas falsas con las que me obsequió en la cena, intentos de emocionarse y no llorar que ayer lo intentó varias veces y no cosiguió y lleva ya 40 años así. Ayer se emocionó cuando entró su hijo y todo el mundo lo sabía", continuaba explicando el presentador de 'Sálvame' para terminar haciendo una referencia a Anabel Pantoja, compañera del programa y sobrina de la tonadillera: "Ya que me desprecia tanto y le doy tanto asco, ¿sabe lo que haría yo? y perdón que te meta Anabel, yo pagaría a mi sobrina para que no tuviera que trabajar al lado de un ser tan deleznable como yo pero para eso se necesita tener un mínimo de dignidad".

Una reacción que para muchos puede ser exagerada y para otros completamente acertada. ¿Tú que opinas? ¿Ha sido Jorge Javier correcto en su respuesta a Isabel Pantoja o quizás no ha sido para tanto las palabras de Isabel?