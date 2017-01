Rocío Carrasco pide cárcel para Antonio David Flores

La guerra entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco se complica. Si creíamos que sus problemas terminarían una vez que su hijo pequeño cumpliera la mayoría de edad, nos equivocábamos. La hija de Rocío Jurado va a por todas y es que ha decidido demandar a su exmarido por la vía penal.

Según hemos conocido esta mañana en El Programa de Ana Rosa la demanda interpuesta por Rociíto consiste en un centenar de folios en los que se detallan diferentes episodios de posibles delitos en el ámbito familiar.

Lo que no ha trascendido es si el motivo de la demanda tiene que ver o no con la pensión alimenticia o si simplemente Rocío Carrasco ha recurrido a la vía penal porque las costas son menores que por la vía civil.

Antonio David no ha querido dar detalles con respecto a la demanda pero está muy disgustado por la implicación de sus hijos en la guerra mediática y judicial: "El pez grande se come al pequeño y esperemos que no sea así. Los niños están fuera de todo esto".

Por el momento tendremos que seguir esperando hasta conocer la decisión del juez que de condenar al asesor de Mujeres y Hombres y Viceversa, podría acabar entre rejas.