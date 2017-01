Una nueva prueba determina que Pedro Navarro no es el padre del hijo de Ivonne Reyes

Nuevos problemas para Ivonne Reyes. La concursante de Gran Hermano VIP vive plácidamente sus días dentro de Guadalix sin saber todo lo que le espera una vez que salga del reality.

La Otra Crónica de El Mundo ha tenido acceso a un documento oficial que determina que el hijo de Ivonne Reyes no es hijo de Pepe Navarro. Una afirmación por parte de este medio que se basa en una prueba de ADn que habría realizado un detective privado. "La prueba se realizó contratando los servicios de un detective privado que se hizo con un 'elemento' de A. (hijo de Ivonne Reyes) y 'respetando la cadena de custodia' lo depositó en LabGenetics para su oportuno análisis", explica LOC.

Esta prueba genética habría sido cotejada con el ADn de una de las hijas de Pepe Navarro y Eva Zaldívar. Eva Navarro, de 21 años, ha presentado un recurso de revisión a la sentencia de la Audiencia Provincial del 2 de febrero de 2012 por la que se le atribuía la paternidad del hijo de Ivonne Reyes a su padre.

La joven ha decidido dar este paso porque se considera "perjudicada por la condición de medio hermano atribuida por la Justicia a A. (hijo de Ivonne Reyes) y pide que se haga un análisis imparcial para determinar la verdadera filiación del joven". Además, como recoge el suplemento de El Mundo, la motivación de la demanda no reside en un interés económico: "Los mencionados de Andrea Navarro en el documento se refieren no tanto a la posible herencia que pueda dejar el comunicador como al hecho de haber vivido su infancia y adolescencia confundida sobre quién forma parte de su familia y quién no".

Pero esta problemática con la paternidad del hijo de Ivonne no es nueva. El tema volvía a ser noticia este pasado mes de agosto cuando Pepe Navarro habló: "En el mes de julio del año pasado, me pongo en contacto con ella y le digo que podemos llegar a hacer la prueba tranquilamente, entre ella y yo y sin problema. La contestación es un tanto abrupta y yo cejo en mi empeño de nada. Tres meses más tarde, en el mes de noviembre, es ella la que me llama y hablamos de que vamos a hacernos la prueba; no sólo eso, sino que establecemos que yo cojo un lugar y ella otro sitio. Hay un buen entendimiento, pero luego me dice que el niño está de exámenes. Entonces le dije que no pasaba nada, que lo haríamos cuando el niño terminara los exámenes. Durante todo el mes tuvimos un trato cordial. Llega el mes de enero y volvemos otra vez a hablar de poder hacer la prueba. Nos vemos una vez, charlamos, vamos emplazando una fecha, profundizando en las conversaciones. Llega un momento en el que quedamos para comer. Hablamos de notarios... pero después de esa comida, a los cinco o seis días, ella desaparece sin dar explicación, simplemente un WhatsApp y yo ya no vuelvo a molestarla. Lo siguiente es que ella aparece en televisión diciendo tonterías, una detrás de otra, no respetando las conversaciones que habíamos tenido. Eso es lo que puedo contar y lo sé".

Ahora, seis meses después, la supuesta paternidad de Pepe Navarro vuelve a estar en boca de todos mientras Ivonne concursa en Gran Hermano VIP sin saber todo lo que se le viene encima.