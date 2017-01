La desafortunada inocentada de Paz Padilla: "Me he quemado con sosa cáustica"

Paz Padilla nos sorprendía esta mañana colgando una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía con la cara repleta de algodones y tiritas bajo un texto que decía que todo había quedado en un susto.



"Quería dar las gracias a la Unidad de Urgencia del Hospital de la Quirón, he tenido un accidente doméstico con el desatascador del fregadero, me he quemado con sosa cáustica, no me podré maquillar en una semana. Esta tarde no podré hacer el Sálvame."





Al parecer la presentadora habría utilizado esta foto de hace algún tiempo para celebrar el Día de los Inocentes con todos sus seguidores y conseguir 'asustarlos' pero la gracia ha ido más allá y muchos han sido los comentarios que decían que si esto era mentira, era unaporque no se puede jugar con la salud de las personas de esa forma.Por ello, Paz Padilla ha aprovechado hace unos minutos el comienzo del programa que presenta para aclarar todo lo sucedido. La humorista ha contado que la foto es verdadera y que lo que ocurrió fue verdad, lo único en lo que estaba mintiendo era en el tiempo, ya queHa explicado que tenía el fregadero atascado y pensó en desatascarlo con sosa cáustica pero como no funcionaba, decidió coger el desatascador cuando le saltó toda la sosa a la cara y la quemó. Tuvo la mala idea de mandar a una amiga a la farmacia en vez de ir al hospital pero desde la farmacia la mandaron rápido al ambulatorio y después a la unidad de quemados.Con esta explicación, Paz Padilla ha dejado claro todo el malentendido que ha surgido esta mañana con su fotografía en Instagram.