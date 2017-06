¿Por qué no hay que dormir frente a un espejo?

Esto va de energías. Los espejos son el enemigo número uno del feng shui, el antiguo sistema filosófico chino basado en la ocupación consciente y armónica del espacio. Sus enseñanzas se centran en buscar la mejor colocación y organización de nuestro ambiente de trabajo o de nuestra casa para mejorar así nuestra vida en diferentes aspectos: amor, salud, suerte, etc.

Según las enseñanzas del feng shui, los espejos son herramientas de doble filo. Debemos tener mucho cuidado dónde y cómo colocamos los espejos en nuestra casa, ya que pueden ser peligrosos si los ponemos donde no toca.

Uno de los lugares más habituales donde se encuentran los espejos es en el dormitorio y, sin embargo, es una de las habitaciones en las que más perjudicial puede ser para nosotros, según el feng shui. En líneas generales, dormir siendo reflejado por un espejo no es bueno, aunque existen matices.

Cuando dormimos frente a él, las leyes de esta superstición china dicen que nuestra energía vital estará toda la noche viajando entre el espejo y nosotros, ya que nos la rebota. Este constante flujo de energía provocará que no descansemos bien y nos sentiremos cansados durante todo el día, seguramente de mal humor. Por tanto, evita dormir siendo reflejado por un espejo.

No obstante, puede ser que no te veas reflejado cuando duermes en cualquier posición. En este caso, si habitualmente duermes bien, no debería ser necesario cambiar de posición el espejo. Pero si descansas mal, es recomendable quitarlo de la habitación o, al menos, poder girarlo de alguna forma que no refleje a los que estáis durmiendo.

Si no queréis quitar o cambiar el espejo de sitio, otra solución aceptable es taparlo con una manta. Podéis probar unas semanas a dormir con él tapado si no os lo creéis.

¿Pero esto significa que tenéis que retirar todos los espejos de casa? No. El mejor sitio para colocar el espejo es el baño ya que es el lugar de la casa que respeta menos el feng shui por norma general. Pero eso sí, siempre que sea posible, debes colocarlo en un lateral del baño y nunca mirando hacia la puerta. También acuérdate de cerrar siempre la puerta para evitar que las malas energías se propaguen por toda la casa.

Por lo tanto, si lo que buscas en tu habitación es paz, tranquilidad y un buen descanso, elimina todos los espejos que haya.