¿Te imaginas vivir en un iglú de cristal? 

En los confines más lejanos de Noruega una familia ha creado un oasis donde poder ver y experimentar las condiciones meteorológicas más extremas propias de esa latitud. La familia Hjertefølger ha construido un domo geodésico en la isla Sandhornøya, a 1000 kilómetros al norte de Oslo en pleno Círculo Polar Ártico. La familia comenzó esta aventura en 2013 con el objetivo de lograr una vida más sostenible, por lo que esta increíble contrucción de tres pisos es completamente artesanal y respetuosa con el medio ambiente. Además, aunque no lo parezca, está construida íntegramente con materiales orgánicos: arcilla, tierra, madera, etcétera.





Para paliar el increíble frío, esta casa está cubierta por una cúpula geodésica solar que, lo que la hace, además de ecológica, autosuficiente. Es la única parte de la casa que no está construida de manera artesanal, pero, además de proporcionar luz y calor al hogar, pque sufriría por los fuertes vientos y las ventiscas de nieve que se viven de manera habitual en este territorio.La cúpula tambiénpara que la familia pueda cultivar alimentos que en otras condiciones y en la isla nunca se podrían haber producido; como calabaza, fresas, cerezas, manzanas, pepinos, tomates, etc. Además, el interior no es blanco ni frío, ya que tiene un

Y eso no es todo, ya que cuentan con unas eque de vez en cuando se deja ver en el cielo nocturno para visitar a esta particular familia y a su hogar.