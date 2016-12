Las mejores series que nos traerá 2017

Sabemos que la serie que está esperando casi todo el mundo es la séptima temporada de Juego de Tronos, pero todavía faltan unos cuantos meses. Además este año va a estrenarse un poco más tarde, casi en verano y van a ser menos episodios, con lo que el seriéfilo tiene que ir empezando a buscarse alternativas para cuando la ficción acabe definitivamente en el 2018. Aunque parece que las series de larga duración ya no están entre las prioridades de las cadenas. El formato de miniserie es una de las apuestas de este año, especialmente en el caso de HBO. Además de estas miniseries de prestigio, spin offs, continuaciones y superhéroes son algunas de las propuestas televisivas que nos encontraremos en 2017. No incluir el regreso de Prison Break en esta lista, no ha sido un olvido involuntario.

Sherlock: La cuarta temporada de Sherlock será el primer gran estreno seriéfilo del año. El 1 de enero llegará a la BBC y Netflix la traerá a España un día después. Tres nuevos episodios de la versión de Steven Moffat del célebre detective creado por Conan Doyle. A pesar de contar con tan sólo diez capítulos emitidos a lo largo de seis años, muchos la sitúan en sus listas de mejores series. Asistir a la emisión de un epìsodio de Sherlock es como ir a un estreno cinematográfico. Las ascendentes carreras cinematográficas de Benedict Cumberbatch y de Martin Freeman añaden ese toque de incertidumbre por el que no sabemos si ésta será la última temporada. En algunos momentos se insinuó que así podía ser, pero parece ser que Cumberbatch no da la serie por enterrada y Moffat se habría guardado cosas para la quinta.

Taboo: Miniserie de lujo de HBO, creada por Steven Knigth (Locke, Peaky Blinders) con Tom Hardy (Mad Max Furia en la carretera, El renacido) como protagonista. Ambientada en 1814, cuenta la historia de un hombre al que se le da por muerto en África y regresa a Londres completamente cambiado y con una fortuna a su disposición. Una historia de venganzas, cuyo argumento me recuerda al Conde de Montecristo, de ocho episodios de duración. Completan el reparto dos ex de Juego de Tronos, Oona Chaplin y Jonathan Pryce. Produce Ridley Scott. Llegará a la pantalla el 7 de enero.

Legión: Sobre el papel parece un intento de Fox por conservar los derechos de la franquicia X-Men, seguir explotando a los personajes y no devolverlos a los Estudios Marvel. Sin embargo, hay un dato que indica que ésta no va a ser una serie de superhéroes del montón: detrás de los hilos está Noah Hawley, el responsable de Fargo. Legión es uno de los más extraños villanos de la saga X-Men y el hijo secreto del profesor Charles Xavier, para más señas. Padece una enfermedad mental por la que está ingresado en un psiquiátrico. ¿Estamos ante el inicio del desembarco de los X-Men en la pequeña pantalla? El estreno está anunciado para el 8 de febrero.

Twin Peaks: Este año regresan Prison Break y 24, pero el verdadero retorno es el de una de las series míticas de los años 90 y que revolucionó el panorama televisivo. David Lynch vuelve al universo de Twin Peaks 25 años después. La serie terminó de rodarse este verano y está anunciada para la primavera de 2017. Showtime es el canal que se ha encargado de traer de vuelta este clásico. La producción de la serie estuvo marcado por el pulso que David Lynch le echó a la cadena para conseguir más presupuesto, amenazando incluso con dejar el proyecto. En Showtime eran conscientes de que sin Lynch no había serie y cedieron. Para el regreso de Twin Peaks contaremos tanto con algunos de los miembros del reparto original, como con nuevos personajes. ¿Estará a la altura del legado que dejó en su día?

The leftovers: La tercera y última temporada de la perturbadora serie de HBO. Admirada por la crítica y ninguneada por las audiencias masivas, la cadena ha optado por dar un año más a Damon Lindeloff (Lost) para que cierre la historia. No es de esperar que nos expliquen cuál fue el motivo de la desaparición del 2% de la población mundial, porque ése no es el argumento de la serie. Se nos cuenta la historia de los que se quedaron y cómo afrontan sus tragedias personales. Y lo peor de todo, con la duda de si volverá a pasar de nuevo. Para los episodios finales, cambiamos nuevamente de escenario. Dejamos de lado el pueblo de Mapleton presentado en la primera temporada, así como la localidad de Milagro de la segunda. El reparto se traslada a un lugar mucho más remoto para que la serie se siga reinventando a sí misma. Ni más ni menos que a Australia, que viene a ser una metáfora del fin del mundo. Los episodios finales llegarán en primavera.

Los defensores: Antes de que llegue esta serie, tenemos en el calendario el estreno en Netflix de la cuarta adaptación de un cómic de Marvel, Puño de Hierro (Iron Fist). La fecha es el 17 de marzo. Con Iron Fist, Marvel trató de sumarse a la fiebre por el cine de artes marciales durante los años 70. El problema de Iron Fist es que todo el misticismo oriental la aleja un poco del tono urbano que tenían Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage. También parece que es el pretexto para contar con el cuarto personaje de lo que será el crossover de superhéroes del año: Los Defensores. Los cuatro protagonistas de las series Marvel de Netflix comparten cartel en esta serie de ocho episodios de duración. Se supone que es algo similar a lo que ya pasó en el cine, donde se nos presentaban por separado las aventuras de algunos de los superhéroes más destacados de Marvel, para unirlos a todos en Los Vengadores. The Defenders llegará a partir de la segunda mitad del año.

The Good Fight: El esperado spin off de The Good Wife, en el que el protagonismo pasa a Diane Lockhard (Christine Baransky). La serie es una de las bazas fuertes de la CBS para el nuevo servicio de suscriptores que va a poner en marcha este nuevo año. En el reparto, se recupera al personaje interpretado por Cush Jumbo (Luca Quinn que se incorporó al reparto en la última temporada de la serie de Alicia Florrick) e incorpora a Rose Leslie (Ygritte de Juego de Tronos). Los fans de The Good Wife ya están acostumbrados a comprobar cómo el matrimonio de Robert y Michelle King suelen incorporar a sus guiones numerosos hechos ligados a la actualidad. En este caso, ya han dejado caer que el piloto contará la investidura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y la reacción de Diane ante el nefasto acontecimiento. La serie se estrena en USA el 19 de febrero.

Star Trek Discovery: El estreno del quinto spin off de Star Trek ha estado plagado de malas noticias. La serie debería haber empezado este mes de enero pero, por incidencias en la producción, se retrasó a mayo. El otro mazazo ha sido la salida de Bryan Fuller de la serie, con una agenda abarrotada en la que tiene varias series en cartera: American Gods, así como el remake para Netflix de Cuentos Asombrosos y una posible resurrección de Hannibal en formato miniserie para contar la historia de El silencio de los corderos. Aún así Fuller ha escrito el guión de los dos primeros episodios y ha marcado cuál será el argumento de la temporada de la resurrección televisiva de la saga galáctica. La serie estará ambientada unos pocos años antes que la original y, por primera vez, el protagonista no será el capitán, sino un miembro de la tripulación. Hace poco se supo que la protagonista sería Sonequa Martin-Green, conocida por su papel de Shasha en The Walking Dead.

Big Little lies: Reparto de lujo: Nicole Kidman, Reesse Whitherspoon y Shailene Woodley, dirigidas por Jean Marc Vallée (Dallas Buyers Club). Una miniserie de siete episodios de duración que podría situarse en el género del dramedia. La historia de tres mujeres con caracteres diferentes, adaptada de una novela de éxito y con tono del mejor cine independiente. De hecho, parece una de estas series que en realidad son películas de ocho horas y cuya duración determina la máxima fidelidad al material literario. La fecha del estreno es el 19 de febrero.

Feud: Ryan Murphy y Jessica Lange vuelven a encontrarse tras American Horror Story en una nueva serie antología. La primera temporada de Feud nos contará los choques de dos divas del cine como Bette Davis y Joan Crawford durante el rodaje de Qué fue de Baby Jane. La otra gran actriz que dará la réplica a Lange será Susan Sarandon. Con esta serie, Murphy sigue acaparando títulos en Fox con American Horror Story, American Crime Story (que este año nos contará los efectos del huracán Katrina) y Scream Queens (a la que se viene dando por cancelada desde que comenzó pero consiguió ser renovada para una segunda temporada, ¿llegará a la tercera?). Feud aún está pendiente de fecha de estreno.

The Deuce: Inicialmente este listado iba a ser de diez series, pero me dí cuenta de que faltaba ésta. Nuevo título de David Simon (The Wire, Treme y Show me a Hero) para HBO. La historia está ambientada en la incipiente industria del porno en Nueva York durante los años 70, con James Franco como protagonista. Es de esperar una de esas historias corales con diferentes personajes, a las que tanto nos ha acostumbrado Simon, y que nos mostrará cómo esta actividad que se movía en círculos clandestinos consiguió ser legalizada. La serie aún está rodándose y se espera hacia final de año.