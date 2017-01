Los retos de la humanidad ante la tecnología

In the Same Boat. España, 2016 / 72 minutos. Género: Documental. Director: Rudy Gnutti.

Todos estamos en el mismo barco. Ésta es una de las primeras frases que el sociólogo polaco Zygmunt Bauman pronuncia en este documental del que es uno de los protagonistas. En esta obra se analizan cómo el progreso tecnológico es un gran logro de la humanidad en todos los campos, pero también está destruyendo empleo, tanto manual como intelectual.