Preguntes del segon trimestre de Llegir per Créixer

Publicam avui els títols de les lectures proposades per al segon trimestre del concurs Llegir per Créixer, organitzat per Santillana y Diari de l´Escola.

BASES DEL CONCURS

1. El concurs en qüestió té com objectiu motivar la lectura dels alumnes amb una selecció acurada de lectures indicades per als cursos de segon i tercer cicle de primària i per a tots els cursos d´ESO. A partir de les preguntes que es llançaran a començament de cada trimestre, el grup classe, juntament amb el professor implicat, ens notificarà el seu interès per participar i ens enviarà les respostes a les preguntes per correu electrònic (llegirxcreixer@gmail.com).

2. Per a cada un dels sis cursos es proposa un llibre en castellà i un en català perquè l´alumnat d´un grup classe el llegeixi. Es pot participar a tots els trimestres o només a un trimestre en concret.

3. Cada grup classe contestarà de forma conjunta les cinc preguntes que s´indicaran al costat de cada llibre.

4. Els guanyadors de cada trimestre rebran:

€ 1 lot de llibres per a la biblioteca d´aula, un per a cada curs d´EP

€ 1 Bateria de càrrega per dispositius mòbils, un per cada alumne d´ESO

€ 1 val de 30 euros per al professor/a, un per a cada curs.

4. La data límit per enviar les respostes es publicarà via Facebook. Aquest trimestre és el 15 de març.

5. Els centres interessats a participar ho haurien de comunicar a Grup Santillana al correu electrònic: llegirxcreixer@gmail.com

6. Per a veure informació, recursos, guies i més coses sobre cada una de les lectures que hi participen visiteu:

€ Lectures en català: www.llegiresunbonpla.cat/

€ Lectures en castellà: www.leeresunbuenplan.net/

7. Per a rebre notificacions i estar informat sobre el concurs, xerrades amb autors, altres premis, etc. només cal clicar a "m´agrada" de la pàgina de facebook del concurs: https://www.facebook.com/llegirpercreixer o telefonar al 971 760 882.