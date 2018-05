Buscan al okupa que incendió una vivienda en Palma y huyó

Laha iniciado una investigación para tratar de dar con el okupa presunto autor material del incendio de una vivienda en Palma . Los otros moradores del inmueble tuvieron que escapar por los tejados y se colaron en casas de vecinos. La casa sufriópor las llamas.

Además del incendio intencionado de la vivienda, otro de los aspectos que motivó la preocupación de los investigadores de la Policía Nacional es que el inmueble okupado era frecuentado por numerosos menores. El principal sospechoso de causar el fuego, de origen magrebí, tenía un trabajo estable. Esta circunstancia podría contribuir a averiguar su paradero para su pronta detención.

El fuego se inició sobre las dos y media de la tarde del pasado domingo en un sofá de la planta baja situada en el número 28 de la calle Miquel Àngel Riera de Palma. Al parecer, el incendiario habría utilizado una sustancia acelerante para propagar con celeridad las llamas después de mantener una acalorada discusión con los otros moradores.

A partir de este instante se inició una desbandada de los okupas por los tejados de viviendas contiguas. De hecho, allanaron la vivienda del vecino, tras saltar al patio de la casa. El dueño de esta vivienda resultó malherido después de mantener un forcejeo con los okupas.

"De repente, me encontré a tres personas en las tejas del patio de casa. No sabía que había habido un incendio y no entendía qué hacían allí", explicó ayer el vecino de los okupas.

Al sentirse acorralado por los tres okupas sobre las tejas del patio de su casa, el propietario, de 68 años, cogió un palo que usaba para meter pizzas en el horno. "No pegué a nadie con él. Mi intención era separarlos, para que no se acercaran", explicó. En vista del resultado, el dueño concluyó que había sido un error. "Me equivoqué", abundó. "Uno saltó encima de mí. Intenté apartarlos en el forcejeo, me tiraron al suelo y me llevé un fuerte golpe en un riñón. No me puedo mover", explicó. "No quería que entraran en mi casa y si tenían que pasar, solamente quería que lo hicieran cuando llegara la Policía", señaló.