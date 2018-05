Varios dueños reconocen al lobo de Son Banya

Un gatito peligroso

La publicación en este diario de la foto de un perro lobo que merodeaba entre la basura de Son Banya durante la última operación de la Guardia Civil tuvo unos efectos inesperados. Hubo varias personas que se pusieron en contacto con B. Ramon, el autor de las fotos, para pedirle más imágenes, ya que todos ellos creían reconocer en el animal que merodeaba por el poblado chabolista al perro de las mismas características que se les había extraviado o les habían robado. Un examen de las fotos del animal arrojó un dato revelador. El perro de Son Banya no está castrado, como se puede observar en una de las imágenes. Así que varios de los candidatos a dueños del lobo de Son Banya quedaron descartados.

Esta semana, la Policía Local de Palma intervino un llavero a un joven al que cachearon durante un control. Se trata de una pieza metálica que representa la cabeza de un gato, pero utilizado con malas intenciones, puede resultar muy peligroso. Los ojos del gato son dos agujeros, por los que se pueden introducir los dedos para usarlo como puño americano, de manera que las orejas se convierten en dos aguzadas puntas, capaces de hacer mucho daño. Los policías abrieron un acta por infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana.



La gata se salvó

Los Bombers de Palma y la Policía Local rescataron el domingo pasado una gata en muy mal estado en un incendio en un piso en la plaza Abu Yahya. En el domicilio no había nadie, solo estaba el animal. Tras ser rescatado, se le administró oxígeno porque había tragado mucho humo. La gata fue trasladada a una clínica veterinaria y poco después se recuperó y pudo volver a casa.



Susto de la guardia civil

Durante una reciente operación policial, dos fornidos agentes de la Guardia Civil con pasamontañas montaban guardia a las puertas de un edificio. De una casa vecina salió una niña de apenas dos años, que al ver a los imponentes guardias se llevó un buen susto.



Accidentado debut

En la madrugada del jueves debutó en los juzgados de Vía Alemania una nueva vigilante de seguridad. Los funcionarios le advirtieron que era frecuente tener que lidiar con personas ebrias o drogadas que acuden al edificio para plantear cuestiones que no son de su competencia. Le recomendaron que no les abriera la puerta porque luego es muy difícil echarlos. La trabajadora tuvo que hacer frente esa mismo noche a su primer lío. Un hombre tocó el timbre y visiblemente alterado empezó a explicarle un asunto. Ante la negativa de la vigilante a abrir la puerta, el hombre cogió una señal de tráfico y se la lanzó desde el otro lado de la reja. No llegó a darle.



La breve huida del narco

Uno de los narcos detenidos en la gran operación antidroga de la semana pasada en la que centenares de guardias civiles tomaron Son Banya y otros barrios de Palma como La Soledat y Nou Llevant decidió darse a la fuga cuando se encontraba arrestado en las dependencias del instituto armado en Algaida. Ni corto ni perezoso aprovechó el trasiego de detenidos y abogados en el puesto de la Guardia Civil para levantarse y salir a pie de allí haciéndose el despistado. Luego, en la calle emprendió la huida a la carrera. Su fuga no duró mucho tiempo porque varios familiares le hicieron recapacitar para que regresara. Varios agentes le encontraron agazapado en las inmediaciones.



Niños en la plaza de toros

El domingo de la semana pasada, los Bombers de Palma acudieron a un servicio alertados por la Policía Local. Unos niños se habían colado en la plaza de toros de la ciudad y no podían salir. Al quedar atrapados tuvieron que pedir ayuda. Los bomberos acudieron al lugar y les ayudaron a salir a la calle.



Sensación de impunidad

'El Ico' ha vuelto a ser condenado esta semana. El hijo de ´La Paca´ suma a su largo historial delictivo un año más de prisión por amenazar con una catana y agredir a tres familiares suyos en el poblado de Son Banya. La pena de cárcel, como acordaron su abogado y el fiscal, no se hará efectiva si no comete ningún nuevo delito en los próximos tres años. ´El Ico´ se mostró ufano al conocer el pacto. "Un año de cárcel, pero se suspende. Como si no me hubieran condenado", explicó en el pasillo de los juzgados. Así que el joven, que tiene todavía otras causas pendientes, se marchó de Vía Alemania con una curiosa sensación de impunidad.



Curiosa petición

Por estos hechos, ´El Ico´ tiene en vigor desde junio de 2016 una orden de alejamiento de sus familiares. El día del juicio coincidió con ellos en Vía Alemania. Al hijo de ´La Paca´, custodiado por la Policía porque está preso, no se le ocurrió otra cosa que dirigirse a ellos para hacerles una curiosa petición. "Vete a comprar un paquete de tabaco y se lo das al vigilante para que me lo dé", les dijo. Uno de los agentes que lo custodiaba le advirtió de que no podía hablar con los denunciantes.