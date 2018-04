Un lobo suelto entre la basura en Son Banya

La miel de cada día

La basura se amontona a la entrada y el hedor es nauseabundo. El miércoles un perro con la apariencia de un lobo escapado de la serieescarbaba entre la inmundicia para tratar de llevarse algo a la boca. Solo hacía un alto para acercarse al resignado empleado de R.D. Palma, desbordado ante la montaña de despojos, para que le acariciara. Las penurias en el asentamiento también quedaron patentes con la difícil escolarización de los niños.y, para llegar hasta él, tienen que pasar ante las ingentes cantidades de desperdicios apilados.

La llegada de la primavera obliga a los bomberos a tener una rutina diaria marcada en la agenda dentro de sus intervenciones cotidianas: salvar una colmena repleta de abejas. Este insecto, clave para la polinización de las flores, está protegido y, por tanto, hay que ponerlo con sumo cuidado a buen recaudo siempre que el enjambre establece su residencia demasiado cerca de los humanos. Con la inestimable ayuda de un apicultor, los bomberos se encargan de desmontar el panal y buscarles un nuevo emplazamiento. Esta semana Bombers de Palma tuvieron que repetir esta misión en el Camí Nou de Son Roig y la calle de L'Aladern .



Pleno al 15

El sábado de la semana pasada, poco después de la medianoche, policías locales de Palma que participaban en un control en la Porta de Sant Antoni dan el alto a un vehículo. Desde un primer momento los agentes se percatan de que lleva encima un buen colocón, pero cuando le realizan la prueba de alcoholemia da negativo. Y como viene siendo habitual en estos casos, proceden a someterle al test de drogas. El resultado fue un pleno al 15. El conductor dio positivo a todas las clases de droga que detecta el control: cocaína, cannabis, anfetaminas, metaanfetaminas y opiáceos. El hombre, de 48 años, quedó inmediatamente imputado por un delito de conducción bajo los efectos de las drogas, aunque la pregunta es cómo aguantaba en pie con semejante cóctel en el cuerpo.



Una joyita

La Policía Local de Palma arrestó el pasado miércoles a un menor que se dio a la fuga tras sufrir un accidente con un ciclomotor presuntamente robado. El chaval se enfrentó a golpes a los policías, por lo que a la hora de arrestarle fue imputado por atentado contra los agentes de la autoridad, además de la sustracción del vehículo y conducción sin carné. Posteriormente comprobaron que sobre él pesaba una orden judicial de detención e ingreso en es Pinaret.



Ciclista incívico

Dos agentes de la Policía Local de Palma que estaban fuera de servicio intervinieron en un accidente ocurrido en un paso de peatones del carril bici de la calle Jacinto Verdaguer. Un ciclista atropelló a una peatón, que resultó herida, y trató de marcharse del lugar como quien no quiere la cosa. Uno de los policías custodió al hombre hasta que llegó un coche patrulla, cuya dotación se encargó de identificar al ciclista incívico y confeccionar un informe sobre el accidente



Tenso interrogatorio

Esta semana, durante el juicio con jurado popular por el crimen de Son Cotoner, se produjo un tenso interrogatorio de la fiscal a un psiquiatra propuesto por la defensa. La magistrada presidenta tuvo que intervenir para calmar los ánimos. La fiscal cuestionó el dictamen del especialista que mantenía que el sospechoso padece un trastorno delirante. También criticó que este hablara de imputabilidad e inimputabilidad del acusado, unos términos jurídicos que no se utilizan en las evaluaciones psiquiátricas. El perito le respondió sin titubeos. "Las brevedades no son buenas", contestó el psiquiatra al ministerio fiscal en una ocasión con cierta ironía. Al final, el especialista admitió: "Es posible que el acusado nos esté engañando a todos, no lo descarto".

¿Arrepentido o ausente?

En el trámite de informes, el abogado de la acusación particular indicó que el profesor de instituto de 51 años acusado de asesinar a su mujer se había mostrado arrepentido. "Reconoce los hechos. En el juicio ha hecho muecas y gestos que denotan que se arrepiente", destacó el letrado. Mientras, la abogada del Govern, que ejerce la acusación popular, discrepó: "El acusado ha estado ausente, inexpresivo, ha ocultado detalles, ha jugado a la confusión de los hechos desde el primer momento".



En aislamiento

La joven conductora presa por arrollar a principios de mes a un pelotón de ciclistas en Capdepera y que causó la muerte a uno de ellos protagonizó una pelea en la cárcel. La reclusa, que ya ha podido salir libre al pagar una fianza de 10.000 euros, acabó en el módulo de aislamiento por su mal comportamiento. El laboratorio ha confirmado el positivo inicial por consumo de cannabis al detectar en ella una gran concentración de esta droga.