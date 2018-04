No entr a valorar el q ha dit la justícia i sense voler polemitzar, te deman si me pots ajudar a trobar on va dir "no" aquesta al.lota. He recercat i no trob. Gràcis! — Sebastià Sagreras (@Tia_Sagreras) 26 de abril de 2018

això és el que te deman, on ouc veure que ella afirma haver dit "no".

De la resta, no en filosof. Era per documentar-me ja que havia entès q deies q ella havia dit "no" — Sebastià Sagreras (@Tia_Sagreras) 26 de abril de 2018

".Este es el mensaje con el que el alcalde de Campos , del, contesta a través de Twitter a, jefe de gabinete de la vicepresidenta del Govern , de, en el contexto de una conversación sobre la sentencia de La Manada. La frase de Sagreras ha provocado una oleada de críticas censurando su opinión., presidenta del Institud de la Dona, replica al alcalde de Campos: "Si no digo sí, es no"., consellera insular de Medio Ambiente, de, añade: "Basta de mirar hacia la víctima. Los juzgados eran ellos. Hermana, yo sí te creo".responden a Sagreras con una misma idea: "Es fácil señor Sagreras, si no hay un sí es un no. Seguro que ahora ya ve el no. De nada"., por su parte, añade una reflexión: "Estos comentarios son de un machismo rancio y estructural". E invita al alcalde de Campos a pedir disculpas., diputada de Més, manifiesta: "Yo diría que incluso los valientes hombres pueden reaccionar con un bloqueo que provoca inmovilidad y con instinto de supervivencia frente a una agresión con tanta superioridad numérica. Destilas un fondo machista que se huele desde lejos resistiendo la distancia digital".Los numerosos comentarios todavía van aumentando eny acusan ade machista e inoportuno. Ley le acusan de no haber entendido nada de la sentencia y de la reacción masiva de la sociedad española.