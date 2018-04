Investigan una oleada de robos en casas y locales de Maria de la Salut

ha registrado durante las últimas semanas unaque ha generado unaen la población. Al menos–esta última en dos ocasiones– han sido asaltadas este mes.

Los últimos robos se han cometido en el local en el que tienen la sede diversas asociaciones, como la de la tercera edad o la sociedad de cazadores sa Guatlera, donde los ladrones entraron este fin de semana y provocaron grandes destrozos para llevarse unos 300 euros.

Según confirmó ayer el alcalde de Maria, Guillem Jordà, los robos se han sucedido tanto en casas como en locales a lo largo del último mes, lo que ha provocado una gran alarma entre los vecinos.

En este tiempo los ladrones han entrado a robar en unas seis casas. En la mayoría de casos las viviendas estaban vacías, pero hubo al menos un caso en el que trataron de robar cuando la moradora estaba en el domicilio. Eran sobre las tres de la tarde. La mujer oyó unos ruidos en otra habitación y se pensó que se trataría de un familiar suyo que había entrado. Fue allí y se encontró con el ladrón, que al verla se marchó corriendo y saltó el muro del patio.

En otras ocasiones los ladrones han entrado aprovechando que no había nadie en la casa. Aunque generalmente los botines que consiguen son escasos, ha habido un domicilio de donde se llevaron una bicicleta de montaña de alta gama, valorada en unos 4.000 euros, así como un televisor y otros electrodomésticos.

Los ladrones han entrado en dos ocasiones distintas en la cafetería Can Tomeu, de la plaza des Pou. Aquí han causado daños importantes para forzar el acceso, pero no se llevaron grandes cantidades porque los dueños ya no dejan dinero en la caja.

Este fin de semana han entrado en un local municipal donde tienen la sede diversas asociaciones, como la de la tercera edad o la sociedad de cazadores sa Guatlera. De aquí se llevaron unos 300 euros, aunque para entrar rompieron varias puertas y causaron grandes daños. Y ayer mismo, un vecino sorprendió a un ladrón cuando intentaba entrar en un domicilio forzando la vidriera de una puerta.

Los robos están siendo investigados por los agentes del puesto de la Guardia Civil de Santa Margalida, mientras que la Policía Local ha reforzado sus vigilancias durante la noche.