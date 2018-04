Juicio con jurado por matar a su mujer estrangulándola tras pegarle con una tetera

Un jurado popular previsiblemente juzgará a partir del próximo lunes en la Audiencia de Palma a profesor de la ciudad acusado de asesinar a su mujer en un domicilio de Son Cotoner a finales de 2016, cuatro meses después de su boda.

La fiscal reclama una condena de 25 años de cárcel y una indemnización de 120.000 euros para cada uno de los cinco hijos de la víctima por un delito de asesinato con alevosía con la circunstancia agravante de parentesco.

El acusado, profesor de instituto de 61 años que estaba de baja por depresión, propinó una paliza a su pareja, la golpeó en la cabeza con una tetera de hierro y la estranguló el pasado 15 de noviembre de 2016, según el ministerio público. La acusación sostiene que el hombre se aprovechó de que la mujer había bebido alcohol y, por tanto, no podía defenderse. La defensa no comparte estos hechos y en sus conclusiones provisionales reclama la absolución del sospechoso o, como alternativa, una pena de siete años y medio por homicidio. La acusación particular pide una condena de 20 años de prisión por asesinato.