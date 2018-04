Acepta dos años por proponer sexo a un menor en la estación intermodal de Palma

Un joven ha aceptado hoy en la Audiencia de Palma una pena depor un delito dor proponer tener sexo a un niño de 13 años a cambio de dinero en losde la ciudad a principios de septiembre de 2016.

El acusado, de 29 años, se ha declarado hoy autor responsable de un delito de corrupción de menores ante el tribunal de la sección primera. La sala ha dictado sentencia 'in voce' contra él. El sospechoso no entrará en la cárcel porque el tribunal le ha suspendido la condena por un periodo de tres años en el que no podrá volver a delinquir y con la condición de que se someta a un programa de educación sexual.

El joven también se ha conformado con la medida de cinco años de libertad vigilada. La fiscal y la defensa han alcanzado esta mañana un acuerdo en la Audiencia de Palma.

El encausado, que se enfrentaba a una petición de condena de tres años de prisión, ha reconocido los hechos, que se remontan al pasado 2 de septiembre de 2016, sobre las ocho y media de la tarde, cuando el sospechoso observó a un menor de 13 años entrando en los baños de la estación intermodal de autobuses de Palma.

El acusado entró entonces en el váter colindante para desde allí y por debajo del panel que separa los baños pasar al niño su teléfono con su número escrito y entre el teléfono y la mano un billete de cinco euros en una evidente propuesta de sexo por dinero, según el fiscal.

El adolescente no contestó a la solicitud, por lo que a los pocos segundos, el encausado nuevamente volvió a introducir por debajo del panel la mano llevando el teléfono con la frase '¿quieres entrar en mi baño?'. Y, otra vez, volvió a dejar un billete de cinco euros a la vista. En ese momento, intervino una agente de seguridad de la estación intermodal que vio el pase del teléfono móvil a ras del suelo y decidió intervenir llamando a la Policía Nacional.