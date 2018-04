Una joven dice que se ha inventado todas las acusaciones contra su madre de inducirla a prostituirse

"No existe Manolo. No he tenido relaciones sexuales con él ni con otro hombre mayor a cambio de dinero, nunca. Toda la historia es inventada. Me lo inventé. Todo eso me lo inventé. No quiero ver a mi madre encerrada por mentiras mías". Una joven de 18 años ha reconocido hoy en el juicio en la Audiencia de Palma contra su progenitora por presuntamente haberla inducido a prostituirse cuando era menor en 2015 que todas las acusaciones son falsas, ya que se lo inventó. La madre se enfrenta a una petición de condena de la fiscalía de diez años de prisión.

"Mentí porque estaba enfadada con mi madre, la pagaba con ella. Llegó un punto en que quería hacerle daño y empecé con todo esto. Tenía problemas con las drogas. Todo empezó con la separación de mis padres, la culpaba a ella", ha asegurado la testigo ante el tribunal de la sección segunda.

"Yo estaba muy enfadada con la vida. Sufrí una violación. Culpaba a mi madre de todo. Empecé a mentir", ha admitido la joven. La perjudicada ha explicado que contó a los técnicos del Consell que su progenitora le propuso mantener sexo con un señor mayor a cambio de dinero y que tuvo una relación sexual completa, pero que todo eso es incierto.

"Todo eso lo he dicho, pero no es cierto", ha insistido. La joven también ha recordado que denunció a su madre en dos ocasiones porque sufría agresiones físicas. "Es verdad que ella me pegaba, una o dos veces, pero no recuerdo el motivo", ha señalado.

Según su versión, empezó a tomar drogas desde los doce años. "Tenía graves problemas de consumo, tomaba cocaína y éxtasis. Me escapaba casi todos los días del centro de menores. Me relacionaba con personas problemáticas. Ahora, he salido de todo esto, estoy en Proyecto Hombre", ha asegurado.

La testigo ha indicado que su tía ejercía la prostitución en el extranjero y le invitó a ella a prostituirse.

Por su parte, su madre, que está acusada de inducirla a prostituirse, ha negado en rotundo los cargos durante la vista oral. "Mi hija nunca ha ejercido la prostitución. Todo es falso. No le propuse que tuviera sexo con un señor mayor a cambio de dinero. Nunca ha pasado eso", ha recalcado.

La sospechosa ha insistido en que todas las acusaciones son falsas. "Todo esto es incierto, es totalmente falso. No existe ningún Manolo. Ella sufre un trastorno bipolar y de ansiedad, toma alcohol y varias drogas. Me denunció porque estaba enfadada conmigo. Ella hacía lo que le daba la gana en casa de su padre, pero en mi casa no", ha destacado.

Según la acusada, en el verano de 2015, cuando ella y sus dos hijos regresaron a Palma desde Canarias, el comportamiento de su hija cambió de forma radical. "Antes era una excelente estudiante, tenía buenas notas, pero luego se volvió agresiva, rompía los cristales, se ausentaba de casa ocho días, salía muchísimo y volvía en estado crítico de droga y alcohol. Se unió a una banda, los Latin Kings en la calle Manacor. Yo puse denuncias, no aguantaba más, tuve que pedir que la ingresaran en un centro cerrado", ha manifestado la mujer.

La acusada ha relatado que interpuso 25 denuncias al entorno de su hija. "Se escapaba de todos los centros de menores. Ella miente mucho, es una persona manipuladora, siempre ha sido manipuladora. Si no tiene lo que quiere, monta su show", ha añadido.

La progenitora ha confirmado que acompañó a su hija a poner la denuncia cuando la violaron y que ahora la joven ha cambiado mucho. "Ahora, está en casa, lleva dos meses sin consumir droga. Lleva un mes excelente", ha declarado.

El juicio está previsto que continúe mañana en la Audiencia de Palma, después de que hayan declarado educadores y técnicos del área de menores.