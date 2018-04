Desmantelada una banda que introducía billetes falsos de 20 euros en Mallorca

La Policía Local de Calvià y la Guardia Civil han desmantelado una banda dedicada a la introducción de billetes falsos en Mallorca, con la detención de cuatro británicos y laen la zona de Magaluf.

La detención de los cuatro supuestos autores de un delito de falsificación e introducción de moneda falsa fue posible tras la denuncia del pago con billetes falsos en varios establecimientos de Calvià el lunes pasado, ha informado el instituto armado en un comunicado.

La Policía Local identificó a una de las personas que había pagado con billetes falsos, que portaba en un primer momento cinco billetes de 20 falsificados y una dosis de cocaína y marihuana.

Para completar la identificación, los agentes lo acompañaron a la habitación en donde se hospedaba para comprobar el pasaporte. En el momento de sacar el documento de la caja de seguridad de la habitación, observaron algunos más billetes al parecer falsificados, por lo que pusieron el hecho en conocimiento de la Guardia Civil que se hizo cargo de la investigación.

Fueron detenidos cuatro hombres, todos de nacionalidad británica.

La Guardia Civil solicitó la entrada y registro en unos apartamentos turísticos en Magaluf, ante las sospechas de que los detenidos pudieran ocultar más billetes o efectos de prueba en su domicilio.

En el registro intervinieron cuarenta billetes de 20 euros falsificados, así como unos 3.000 euros en billetes de curso legal, junto con unas 1.000 libras esterlinas también legales, dinero que se sospecha que puede proceder de la puesta en circulación del dinero falsificado.

El dinero falsificado habría sido introducido en España por los detenidos desde el Reino Unido para su posterior puesta de circulación en locales y establecimientos de la localidad de Magaluf, en Calvià.

Los billetes presentan varios fallos de seguridad, pero a simple vista no se apreciaría su falsedad.

No se da por finalizada la investigación ya que los cuerpos policiales no descartan que los detenidos hubieran introducido moneda falsa en más establecimientos de la zona que pueda detectarse en los próximos días, así como la implicación de otras personas, por lo que no se descartan nuevas detenciones.