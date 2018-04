La conductora presa que arrolló al pelotón fue condenada 20 días antes por ir drogada

, que dio positivo en cannabis,., española de 28 años y vecina de, aceptó el pasado 15 de marzo una pena de multa y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un año y un día por ir al volante de un coche bajo los efectos de sustancias estupefacientes hace tres años, en marzo de 2015, en. En esa ocasión, lala interceptó en un control y dio positivo en cannabis.

Tras el grave atropello múltiple del pelotón de ciclistas en Capdepera, la joven también dio positivo por consumo de cannabis en una primera prueba realizada por la Guardia Civil de Tráfico que debe ser confirmada en un laboratorio de Madrid. La detenida alegó ante la jueza de guardia que esa mañana no iba drogada y que la noche anterior solo fumó un porro. Los agentes hallaron en el cenicero de su todoterreno Porsche Cayenne cinco colillas con restos de cannabis.

Con la reciente condena la sospechosa podría ser acusada de nuevos cargos por circular sin carné o por quebrantamiento, como la fiscalía propuso en la comparecencia del pasado sábado cuando pidió su encarcelamiento. Sin embargo, la sentencia aún no se ha ejecutado. De hecho, la propia acusada manifestó que no le habían notificado la condena ni le habían requerido en el juzgado para que entregara su carné de conducir. En este caso, el documento todavía estaría en vigor y no sumaría otro delito más.

Anais M.B., defendida por el abogado Miquel Àngel Ordinas, cuenta con otros antecedentes. En junio de 2016 fue arrestada en el marco de la operación antidroga 'Formosa' que la Guardia Civil realizó en Manacor, Artà, Sant Llorenç y Son Servera. Los agentes le intervinieron un coche y luego la dejaron libre. La joven aún no ha declarado en el juzgado de Manacor que investiga el caso. También fue detenida por daños intencionados en un vehículo y tiene varias infracciones administrativas por consumo de drogas en lugares públicos.

El pasado 15 de marzo, 20 días antes de arrollar al pelotón, se conformó en los juzgados de Manacor con una pena de seis meses de multa a razón de seis euros diarios y la privación del derecho a conducir vehículos a motor durante un año y un día. La magistrada de un juzgado de lo penal de Palma la condenó como autora responsable de un delito de conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes.

Según se declara probado en la sentencia, los hechos ocurrieron sobre la una de la madrugada del pasado 22 de marzo de 2015 cuando Anais M.B. conducía un coche, modelo Alfa Romeo Mito, por la carretera MA-4023, en el municipio de Sant Llorenç des Cardassar, tras haber consumido sustancias estupefacientes.

Debido al efecto de las drogas, la capacidad y reflejos de la joven conductora se hallaban mermados, "con el consiguiente peligro para la seguridad vial", según destaca la sentencia.

Positivo en cannabis

A la altura del punto kilométrico 4,200 de la carretera, la Guardia Civil de Tráfico la interceptó en un control de alcoholemia y consumo de estupefacientes. Tras pedir a la sospechosa que se sometiera a la prueba de detección de drogas, arrojó un resultado positivo en THC-25, en cannabis.

Según detalla la reciente sentencia, en el momento de los hechos Anais M.B. presentaba los siguientes síntomas de consumo de sustancias estupefacientes: habla pastosa y pausada, mirada velada y frases repetitivas.

El fallo aún no se habría ejecutado en el juzgado de lo penal número 8 de Palma, ya que apenas han transcurrido poco más de dos semanas.

La sospechosa se encuentra en prisión provisional desde el sábado por la tarde por orden judicial. Está acusada de un homicidio imprudente, lesiones imprudentes y un delito contra la seguridad del tráfico por la muerte de un ciclista alemán de 47 años y causar heridas a otros ocho tras atropellarlos el jueves por la mañana en Capdepera con su todoterreno Porsche Cayenne.