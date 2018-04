La conductora que arrolló a un pelotón de ciclistas rompe a llorar ante la juez y dice que no iba drogada

La conductora detenida ayer por homicidio imprudente por arrollar el jueves a un pelotón y causar la muerte a un ciclista y heridas a otros ocho en Capdepera ha roto a llorar este mediodía ante la juez de guardia de Manacor y ha destacado que no iba drogada esa mañana. La joven ha manifestado que fueron los ciclistas quienes se metieron en su carril. La fiscal ha pedido su ingreso en prisión provisional, mientras que la defensa que quede en libertad con una fianza de 6.000 euros, la retirada del pasaporte y del permiso de conducir y comparecencias periódicas en el juzgado.

Anais M.B., española de 28 años y vecina de Artà, que dio positivo por consumo de cannabis en una primera prueba realizada por la Guardia Civil que debe ser confirmada en un laboratorio de Madrid, ha llegado a los juzgados de Manacor pasadas las diez de la mañana en un coche patrulla del instituto armado. La joven, vestida con una cazadora de cuero negro, se hallaba muy nerviosa. Al ver a los cámaras de televisión y a los fotógrafos, se ha quejado y ha sido conducida de forma muy rápida al interior de las dependencias judiciales mientras se lamentaba y les increpaba.

Una hora después, sobre las once y cuarto de la mañana, ha empezado la comparecencia judicial. La detenida, a la que se le imputa inicialmente un delito de homicidio imprudente y varios de lesiones imprudentes, además de un delito contra la seguridad del tráfico por presuntamente conducir bajo la influencia de las drogas, se encuentra muy afectada y ha roto a llorar en varias ocasiones. Cuenta con antecedentes. En 2015 fue interceptada por circular bajo los efectos del cannabis y en 2016 fue detenida en el marco de una operación antidroga llevada a cabo por la Guardia Civil en la zona del Llevant de la isla.

La joven, defendida por el letrado Miquel Àngel Ordinas, se ha acogido siempre a su derecho a guardar silencio ante la Guardia Civil, si bien este mediodía ha declarado ante la magistrada titular del juzgado de instrucción número 1 de Manacor, en funciones de guardia. Su comparecencia ha sido breve, de poco más de una hora.

Apenas media hora antes de ser detenida ayer al mediodía, la joven destacó a este diario que la mañana de los hechos no estaba drogada. "No iba drogada. Esa mañana no había consumido. Los ciclistas se metieron en mi carril", aseguró Anais M.B. Hoy, en su declaración judicial, ha mantenido esta versión.

El siniestro se produjo el jueves sobre las nueve y media de la mañana en la MA-15, entre Artà y Capdepera, muy cerca del polígono industrial de esta última localidad, cuando la sospechosa, al volante de un todoterreno Porsche Cayenne Turbo, arrolló a nueve ciclistas alemanes. Los deportistas quedaron diseminados por la carretera. Uno de ellos, Christoph Bohnen, experto en pruebas de ultrafondo de 47 años, resultó herido crítico y horas después, el jueves por la noche, falleció en el hospital de Son Espases, en Palma, debido a las gravísimas lesiones sufridas. Sus otros ocho compañeros fueron trasladados, dos de ellos graves, a los hospitales de Manacor, Muro y de Llevant.

La Guardia Civil de Tráfico, encargada de investigar el aparatoso siniestro, arrestó a la joven conductora y hoy la ha conducido al juzgado de guardia de Manacor.