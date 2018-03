Dos jóvenes aceptan diez años de cárcel por acuchillar a otro en Menorca

Dos jóvenes aceptaron ayer sendas penas de cinco años de prisión por intentar matar a otro apuñalándole varias veces en el pecho en Menorca. Los acusados, que pidieron perdón y se mostraron arrepentidos, atacaron a la víctima ante las sospechas de que había delatado al padre de uno de ellos en un caso de narcotráfico.

Los hechos tuvieron lugar en marzo de 2017 en Maó. Los acusados reconocieron que concertaron un encuentro con la víctima para acabar con su vida. En la cita, le asestaron varias puñaladas en la rodilla, la ceja, la oreja y el tórax, perforándole un pulmón. Esta herida hubiera provocado su muerte de no ser por una intervención quirúrgica inmediata.

En el juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial, los dos procesados pidieron perdón a la víctima, con la que hablaron por videoconferencia. "Se me fue la cabeza, iba colocado perdido", manifestó uno de los acusados. Este joven dijo merecer su condena y aseguró estar "muy arrepentido". "Si te tengo que pagar lo que sea te lo voy a pagar", añadió. El otro acusado quiso hacer lo mismo y subió al estrado para pedir perdón. "Íbamos como íbamos", dijo. La víctima les contestó que no les guarda rencor y que por eso no ha contratado abogado, para que les condenen "lo menos posible", pero que quiere que no se vuelvan a acercar a él. Los acusados se declararon autores de un delito de intento de homicidio y pagarán 6.000 euros al perjudicado.