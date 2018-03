Un nuevo rescate gatuno Los bomberos bajan a un minino de un tejado en Palma

No todo van a ser grandes incendios y operativos espectaculares. Los Bombers de Palma realizan intervenciones más modestas pero no menos importantes para los afectados. Este caso ocurrió el pasado martes sobre las nueve de la mañana, en la calle Josep Mayol, en Palma. El gato se habia encaramado a un tejado y no había manera de que bajara. Un bombero, sobre una autoescala, se lo cameló con unas caricias estratégicamente aplicadas y consiguió que subiera pacíficamente a sus brazos, para entregárselo luego a su propietaria.