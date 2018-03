Juzgan a tres hombres por agredir y robar a un joven en Palma

hoy al mediodía enpor presuntamentea la salida de un bar de la ciudad de madrugada en febrero de 2017.

Los tres sospechosos, todos ellos corpulentos, han negado de forma tajante los hechos. Uno de los encausados incluso ha indicado que no conocía de nada al perjudicado. "No lo había visto en mi vida", ha destacado.

Mientras, la víctima les ha incriminado sin dudar y ha reiterado que los tres le golpearon junto con una cuarta persona. "Los reconozco a los tres. Ellos me golpearon fuera del local, en la puerta de la calle. Eran cuatro los que me pegaban. Estoy seguro de que son ellos", ha insistido. Según su versión, le agredieron por todo el cuerpo, le rompieron un diente y perdió la conciencia. Sin embargo, un informe médico discrepa en este punto, ya que indica que el paciente no perdió el conocimiento, según ha argumentado un letrado defensor. El joven perjudicado también ha explicado que le robaron los 70 euros que llevaba en su cartera, pero no vio quién le quitó el dinero.

El fiscal ha reclamado para cada uno de los acusados sendas penas de tres años de prisión y una indemnización de unos 2.000 euros por un delito de robo con violencia. Mientras, los abogados defensores han solicitado la libre absolución de sus representados por falta de pruebas de cargo.

Los hechos ocurrieron sobre la una y media de la madrugada del pasado 6 de febrero de 2017, cuando las patrullas de la Policía Nacional fueron alertadas de que en el PAC de Escola Graduada, en Palma, había un joven con lesiones de consideración tras una agresión en un bar. Al muchacho le habían roto un diente y presentaba una herida sangrante en la boca que precisaba puntos de sutura, por lo que lo derivaron al hospital de Son Espases, según ha recordado hoy un agente durante el juicio.

Los policías se dirigieron al lugar de los hechos, un bar de la calle Manacor conocido por los agentes al ser un local problemático, y allí identificaron a los supuestos agresores gracias a la descripción física, la vestimenta, y los alias que facilitó la víctima.

El muchacho ha detallado que estuvo unas dos horas en el establecimiento y que se bebió tres cervezas. "Yo no tuve ningún problema con nadie. Estaba con un colega en el bar. De repente, me cogieron de la camisa, me sacaron afuera y me empezaron a pegar", ha manifestado.

Por su parte, el dueño del local, que es uno de los acusados, ha recordado que era la primera vez que veía a ese chico en el bar. "Estuvo dos o tres horas. Le serví diez cervezas", ha apuntado. Según su versión, en ningún momento le golpeó ni le robó. "Eso es mentira, no le hemos agredido. Yo siempre he trabajado, no le he robado", ha destacado el hombre, al tiempo que ha señalado que los 345 euros que llevaba encima esa madrugada cuando llegó la Policía eran la recaudación del bar.

Los otros dos sospechosos también han negado de forma rotunda haber desvalijado al muchacho y haberle golpeado. "No le conozco de nada. No le pegué", ha insistido uno de ellos. El caso ha quedado hoy visto para sentencia.