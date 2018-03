"En el Torrent de Pareis vamos a poner un informador para que los excursionistas vayan preparados"

Pere Perelló Payeras, director general de Emergencias e Interior. Pasó a lo largo de 33 años por todos los escalones de la Policía Local de sa Pobla, donde nació en 1960. Desde que comenzó la legislatura gestiona los incidentes en Balears, con el 112 como piedra angular. El servicio recibió el año pasado más de 781.000 llamadas y gestionó 177.000 incidentes de toda índole. Perelló aboga por integrar todos los cuerpos implicados para dar una respuesta más rápida y eficiente

Hemos atendido 781.000 llamadas, pero para mí la cifra más importante es que hemos gestionado 177.000 incidentes. Jugamos con segundos, minutos, y ahora el reto es bajar el tiempo de respuesta. Debemos ser capaces de gestionar la grandes emergencias, de las que tenemos cinco o seis al año, y atender el día a día, que son las 400 llamadas diarias que tenemos. Ese es el gran mérito, poder funcionar cada día y no decirle a nadie que no podemos atenderle.

¿Están bien integrados los servicios de emergencias de Mallorca?

Lo ideal sería que todos los organismos estuvieran presentes en la sala del 112. Ahora tenemos Policía Local de Palma y Bombers de Mallorca. El reto de futuro es integrar en una sola sala también a Guardia Civil, Policía Nacional, Bombers de Palma, el 061€ Porque a veces esos segundos o minutos de más hacen que se cometa un error o se pierda tiempo. La emergencia tiene que verse como algo unitario e integral. Estamos dando pasos muy importantes en ese sentido. Las policías locales de Palma, Marratxí, Algaida y Llucmajor quieren integrarse plenamente en el 112. Es una gran noticia y se verán los resultados. Cuanto más centralizada está la atención, más coordinada y efectiva es la respuesta.

¿Con qué plantilla cuentan para atender las llamadas al 112?

Ahora mismo hay 52 personas atendiendo llamadas en la sala repartidas en varios turnos.

El año pasado hubo una media de 11 emergencias con riesgo vital cada día. ¿Cómo valora esa cifra? ¿Hay recursos suficientes?

Depende. Ahora tenemos un millón de habitantes, pero en verano llegamos a dos millones y medio. Nunca estaremos satisfechos con los recursos, siempre queremos más. Pero con lo que tenemos, vamos haciendo. Los recortes afectaron mucho al personal de emergencias, y confío en que con la recuperación económica podamos reforzarnos. En los bomberos tenemos una de las ratios más bajas de Europa. A veces superan estas carencias con más buena voluntad que otra cosa.

¿Cómo afecta al servicio de emergencias la gran afluencia de turistas durante los meses de verano? ¿Tienen que reforzar la plantilla?

El personal de la sala del 112 está muy implicado. Hemos incrementado en 13 personas el número de operadores. Muchas veces el refuerzo viene por gente que se sacrifica y no puede coger todas las vacaciones. Ahora mismo tenemos 5 o 6 operadores trabajando al mismo tiempo, y en verano pueden llegar a ser 10. De todas formas, siempre creeré que son pocos, es mi obligación.

¿Cómo se decide el nivel de prioridad de una emergencia?

Es el operador el que decide, pero en cada turno hay un supervisor o dos. Sabe si las unidades que ha pedido han llegado, si están de camino. Al operador le damos 15-20 segundos para introducir los datos principales.

Trabajan en situaciones muy tensas.

La gente llama nerviosa, a veces tiene pánico, da datos incoherentes. Hay que lograr tranquilizarla para que den la información útil y valiosa para gestionar la emergencia. A veces hemos tenido que llamar a psicólogos para que atiendan a un operador nuestro que no puede más, que ha gestionado durante una hora o dos incidentes muy duros, con víctimas mortales.

Más de 8.000 llamadas recibidas el año pasado fueron bromas. ¿Cómo afectan a la operatividad del 112?

Es sobre todo gente joven que llama por curiosidad. Entorpecen y retrasan el servicio y a veces pueden provocar errores. En ocasiones es difícil diferenciar si se trata de una broma o no. Desde 2013, la cifra se ha reducido casi a la mitad. Creo que la gente cada vez es más consciente. A nivel nacional se está estudiando si podemos hacer algo para bajar esta cifra, quizá con una campaña de sensibilización. Es un tema delicado.

En noviembre tuvieron que gestionar un incendio en un ferry con 600 personas a bordo, una de las grandes emergencias de los últimos años. ¿Cómo lo vivió?

Cuando me llamaron aquella noche, pensé que era un broma [ríe]. Lo primero que hicimos fue evaluar si lo llevábamos a Alcúdia o Ciutadella y decidimos llevarlo a Alcúdia porque teníamos más recursos. Teníamos que saber qué tipo de fuego era, si estaba contenido o controlado, cuántos coches había quemados, si había heridos o muertos€ A partir de ahí se puso en marcha un dispositivo brutal. No sabíamos lo que nos iba a llegar y pedimos casi todas las ambulancias disponibles en Mallorca. Había que habilitar un sitio de descanso y darles comida. Pensamos que serían un par de horas hasta que llegara otro barco y fueron tres días.

Además del incendio, tuvieron que gestionar la asistencia a toda esta gente.

Para nosotros la gestión más importante fue la asistencia a esas 600 personas que iban a bordo, darles comida, un lugar donde dormir, mantas€ El factor humano fue muy importante. Vinieron 15 taxistas para ver si necesitábamos algo. Tuvimos el problema de que el ser extracomunitarios, no podían bajar del barco sin un permiso especial. Y hicimos una excepción, con la colaboración de la Policía y la embajada de Argelia, para hacerlo de manera legal.

El año pasado se vivió también una emergencia insólita, el rescate del espeleobuceador Xisco Gràcia, atrapado en una cueva submarina de Cala Romàntica.

La clave fue escoger la metodología adecuada para ese caso concreto. El problema más grave era que la cueva no estaba topografiada, estaba en fase de estudio. No sabíamos exactamente qué había ahí abajo. Hubo un par de intentos fallidos y decidimos empezar de cero, quitar toda la señalización antigua que nos liaba y montar una nueva. Eso implicaba un día y medio de trabajo, sin saber si Xisco Gràcia tenía oxígeno suficiente, si podría sobrevivir€ Íbamos contra el reloj, con la sensación de que cada segundo era vital. Teníamos claro que tarde o temprano llegaríamos a él, pero el problema era el factor tiempo.

¿La experiencia de Gràcia fue fundamental para que aquello terminara bien?

Otra persona habría entrado en pánico, le habría dado un ataque de angustia, se habría suicidado. Él era una persona templada y con experiencia. Los profesionales que entraron se supieron coordinar muy bien. No teníamos demasiada experiencia, éramos 15 o 20 personas sentadas en una mesa, cada una con su especialidad, para tomar las decisiones.

Después de tres días de angustia, ¿cómo fue el momento en el que supieron que estaba vivo?

Salieron de la cueva dos buceadores y dijeron: "¡Esta vivo, está vivo!". Se oyeron gritos, llantos, la gente se abrazaba... Toda la tensión acumulada de tantas horas estalló. Cuando finalmente Xisco Gràcia salió de la cueva, fue muy curioso, porque se hizo un silencio brutal. Nadie decía nada. De pronto, después de unos segundos que se hicieron eternos, alguien empezó a aplaudir y fue un estallido de alegría.

¿Llegaron a pensar que el rescate no acabaría bien?

Todos sabíamos que había muchas posibilidades de que no acabara bien. Ese operativo nos sirvió para aprender muchas cosas. A los 15 días empezamos a hacer reuniones para analizar qué habíamos hecho bien, qué habíamos hecho mal€ Toda esa información la compartimos con otros servicios de emergencias, porque no hay protocolos para estos casos y podemos aportar nuestra experiencia. Era un domingo de Pascua y conseguimos tubos de PVC, una perforadora, un grupo electrógeno de 15.000 voltios€ En tres o cuatro horas montamos un puesto de mando avanzado con electricidad, wifi y todo lo necesario para empezar a trabajar.

Han anunciado un novedoso sistema para atender accidentes de tráfico.

Sí, el E-Call. Es un sistema de la Unión Europea que obliga a los coches nuevos a llevar un dispositivo que cuando sufre un accidente se dispara una señal y llega directamente al 112. Se activa cuando el vehículo tiene un problema grave, una colisión fuerte, y envía las coordenadas. Inmediatamente se activa el operativo sin esperar a que nadie llame, y eso permitirá ganar unos minutos de respuesta muy importante. Son avances fundamentales; el 112 sin tecnología no existiría.

El año pasado gestionaron también 153 asistencias psicológicas en Mallorca.

Somos pioneros en España en este tema. Tenemos un convenio y un contrato con el Colegio de Psicólogos, disponibles las 24 horas. Puede demandarlo tanto una víctima como cualquiera de los organismos que participan. Actúan hasta las 72 horas después de la emergencia. Es un servicio que cada vez tiene más demanda.

Una de las emergencias más frecuentes en Mallorca son los rescates en montaña. ¿Van mal preparados los excursionistas?

Muchos de estos casos son personas que se desorientan. Estamos haciendo una campaña para señalizar con carteles, que ya se están colocando, el Torrent de Pareis y otros 14 puntos de la Serra de Tramuntana para evitar que la gente se pierda o poder encontrarlos con más facilidad. Son señales geoposicionadas y numeradas. Además, vamos a instalar en Pareis una caseta con un informador durante los tres meses de verano para comprobar que los excursionistas llevan el calzado adecuado, los mapas, agua€ Todo eso nos permitirá bajar el número de rescates.

¿Es partidario de cobrar los rescates en caso de imprudencia, como se hace en otras comunidades?

Los casos de negligencias claras son minoritarios y la normativa no ayuda demasiado a discernir. ¿Quién decide qué es una imprudencia? ¿Un juez, un técnico? Ante la duda, yo creo que el servicio público debe asumir el coste. En Cataluña, durante todo el año 2017, se cobraron cuatro rescates. No es un tema que tengamos sobre la mesa, no lo veo prioritario.