Un indigente ataca y escupe a una mujer en plena calle de Palma

"Eran poco después de las nueve de la mañana", explicaba ayer la víctima. "Acababa de dejar a mi hijo mayor, de tres años, en el colegio y me dirigía a llevar al pequeño, de un año, a la escoleta". La mujer esperaba a que el semáforo para peatones se pusiera en verde para cruzar la calle en un semáforo, a la altura del Avenidas Center. "El hombre me vino por detrás, me escupió en una oreja y me pegó un empujón que me hizo caer al suelo sobre la calzada y el carro se me fue también hacia delante. Menos mal que en ese momento no pasó ningún coche".

Una joven que se encontraba junto a la madre fue corriendo a recuperar el carro y lo llevó de nuevo a la acera, mientras el hombre siguió su marcha hacia el bulevar central de las Avenidas, donde golpeó varios coches, que sufrieron daños, y pegó un puñetazo a una chica con la que se cruzó.

"Justo en ese momento pasaba un motorista de la Policía Local que salía de una oficina que tienen allí al lado", continúa la denunciante. "Le hice señales para que se parara, le señalé al hombre y le dije que me había agredido". El policía alcanzó al presunto agresor y, cuando la mujer confirmó que le había golpeado, procedió a detenerle.

El hombre fue identificado como Francisco José E.S., de 54 años, y arrestado como autor de los delitos de agresión leve y daños intencionados en vehículos, ya que había arrancado al menos el retrovisor de uno de los coches.

Al parecer el hombre sufre un trastorno mental y no es la primera vez que comete actos similares. Según explicó la Policía a la denunciante, tenían constancia de que recientemente había atacado o insultado a otras cuatro o cinco mujeres de forma indiscriminada en distintas zonas de Palma, como Son Rapinya, Son Roca o sa Vileta.

Como ni la mujer ni su bebé sufrieron lesiones de consideración, el hombre fue puesto posteriormente en libertad, algo que indignó a la víctima.

"Cuando el Policía le identificó en las Avenidas, el hombre le dijo que no me había hecho nada, y luego que me había empujado sin querer, pero lo hizo claramente de forma intencionada. Me escupió y casi al mismo tiempo me arrojó sobre la calzada. Y podría haber sido mucho más grave si en el momento que me empujó a mí y al carrito con el bebé llega a pasar un coche", manifestó.