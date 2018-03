Explosión de gas en un apartamento de Santa Ponça

Laha tenido que intervenir a las tres de la madrugada de hoy por una llamada que alertaba de una, donde estaban alojados. La explosión ha provocado unTodo apunta a que la causa de la explosión es un

A las tres menos cuarto de la madrugda, una joven de 18 años, que estaba despierta, avisó al 112 de que había oído una explosión en casa, hecho que alertó también a los vecinos del edificio. Los agentes llegaron poco antes de la stres y comprobaron que no había heridos, ni bombonas de gas, ni humo, ni fuego, aunque sí constataron importantes daños en el interior, como una pared prácticamente derruida por lo qué se solicitó informe de Bombers de Mallorca.

Los bomberos manifestaron que no hay riesgo en la estructura, pero que se aconsejaba no pernoctar en la vivienda. Al lugar de los hechos también acudió la Guardia Civil y una ambulancia del 061, que tuvo que atender a una de las residentes por una crisis de ansiedad, aunque no fue necesario su traslado al hospital. Su hija, que alertó del incidente, una joven de 18 años, y dos hombres de 32 y 43 años se encuentran perfectamente. Los cuatro moradores del apartamento han sido huboen Santa Ponça.