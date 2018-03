Decenas de desalojados por un incendio intencionado en un local ocupado en Palma

"Estábamos durmiendo y mi mujer se despertó por un fuerte olor a quemado. Salimos todos corriendo, porque el piso se llenó de humo en cuestión de segundos".y su familia bajaron a la calle, avisaron al 112 y. El fuego se había originado en los bajos, en una antigua oficina bancaria que da a las calles Aragón y Marqués de la Fontsanta, en, que lleva varios años ocupada por indigentes. Finalmente, unas veinte personas tuvieron que abandonar el edificio a toda prisa y permanecer en la calle entre las dos y media y. El incendio tenía al menos tres focos distintos, de lo que se desprende que fue intencionado.

Varias de las vecinas del edificio, ubicado en el número 69 de la calle Aragón, comentaban ayer por la mañana lo ocurrido, aún con el susto en el cuerpo. "A mí me despertaron los gritos desde la calle. Me asomé a la ventana y vi las llamas que salían por las ventanas de la planta baja. Me puse el batín, cogí al perro y salí a la calle. En la escalera había tanto humo que no se veía nada", explicaba María Ángeles."Todos salimos con lo puesto, en pijama y zapatillas", recordaba Conchita Serrano, la presidenta de la comunidad. "Y muchos llevábamos las mascotas en brazos. La verdad es que pasamos bastante miedo". Otra de las vecinas, Pilar, tuvo que recibir asistencia médica al sufrir un ataque de ansiedad, aunque no requirió ser hospitalizada.

El incendio se declaró sobre las dos y media de la madrugada, en unas antiguas oficinas bancarias que llevan varios años vacías y que desde hace unos dos años están ocupadas por indigentes.

Tras recibir los avisos del 112 acudieron al lugar varias dotaciones de la Policía Local y los Bombers de Palma. Los bomberos tuvieron problemas para acceder al local por la calle Aragón, y tuvieron que romper una de las puertas. En la planta baja habían acumulado numerosos muebles y colchones, que actuaron como combustible y elevaron notablemente la carga de fuego. Las altas temperaturas reventaron varias ventanas y las llamas salían con fuerza al exterior, según el relato de los vecinos. Además, en el interior del local habían colocado una cocina de butano, lo que elevó notablemente el peligro. Finalmente, los bomberos lograron sacar la bombona al exterior.

Según explicaron los bomberos a los vecinos, el fuego se había originado en al menos tres puntos distintos, indicio claro de que había sido intencionado. Las hipótesis apuntaban a una posible rencilla entre algunos de los moradores que han ocupado ilegalmente el local durante los últimos meses.