Piden siete años a un acusado por estafar más de 70.000 euros a un amigo

El acusado, de 46 años y de origen peruano, supuestamente pidió dinero a la víctima con la excusa de que si no pagaba una multa lo meterían en la cárcel. Además, detalló que tenía propiedades para responder pero que en ese momento no era solvente, lo que no era cierto, según el ministerio público, puesto que no tenía intención alguna de devolver el dinero ni tenía propiedad alguna. El sospechoso es reincidente, puesto que cuenta con varias condenas por estafa y falsificación de documentos.

Su amigo, el perjudicado, hipotecó su vivienda en dos ocasiones en Marratxí y Barcelona a principios de mayo de 2013. La última vez consiguió un préstamo de 72.000 euros, con el que canceló la primera hipoteca y entregó el resto al sospechoso. La víctima no pudo pagar el préstamo en el plazo pactado y estuvo a punto de perder el domicilio.

Además de los siete años de cárcel a los que se enfrenta el encausado, la acusación también solicita que pague una indemnización a su amigo y vecino de 138.000 euros por los intereses y los gastos derivados de la hipoteca.

Hoy por la mañana, el sospechoso ha mostrado su voluntad de pagar la responsabilidad civil al principio de la vista oral en la Audiencia de Palma. "Yo quiero arreglarlo. Mi mujer ha heredado dos casas e intentaremos hacer algo", ha alegado. Su abogado defensor ha pedido un plazo de dos meses para que su representado abone la indemnización. Al final, el tribunal de la sección primera ha suspendido el juicio y ha señalado una nueva fecha para la celebración de la vista oral para el 20 de junio.

Los hechos se remontan a principios de mayo de 2013, cuando el acusado presuntamente aprovechó su amistad con el perjudicado, que era cliente del taller que regentaba, para convencerle para que le prestara dinero. El 7 de mayo la víctima constituyó una hipoteca en garantía de un préstamo de 19.000 euros sobre su vivienda y le entregó el dinero.

Pese a ello, el sospechoso le dijo que no era suficiente, por lo que días después, el 10 de mayo, el perjudicado volvió a hipotecar su vivienda por 72.000 euros, a devolver un año después. El acusado se hizo con parte del dinero y no lo devolvió.