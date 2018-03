Archivan la causa contra los guardias civiles por la muerte de Lucía Patrascu

Elha decretado el archivo de la causa abierta, de 47 años, a manos de su marido en Pollença,. Y, por tanto,

A tenor de la prueba practicada, la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Inca concluye que, de las diligencias practicadas, no se desprende la existencia de responsabilidad alguna respecto a los dos guardias civiles investigados, asistidos por los letrados Luis Ventanyol y Gaspar Oliver.

En dicho auto, la juez considera que en los momentos de personarse Lucía Patrascu en el cuartel de la Guardia Civil de Pollença "no evidenciaba en ningún caso la necesidad de interponer denuncia por un presunto delito de violencia de género, entendiendo esta Instructora que: no existió ninguna conducta reprochable penalmente en el comportamiento de los Agentes de la Guardia Civil".

Asimimo, la magistrada sustenta esta apreciación en que "se investiga en la base de datos y no aparecen denuncias previas contra el marido de Lucía Patrascu", resalta. En este sentido, la juez subraya que, tanto el brigada como el agente de la Guardia Civil, señalaron que la víctima ya no vivía con su marido. También abunda en que la mujer, cuando se personó en el cuartel, "no aportó parte de lesiones, ni se evidencia la existencia de lesiones anteriores y que quería que su marido abandonase el domicilio conyugal".

Los hechos ocurrieron el domingo 29 de mayo de 2016 en Pollença. Apenas cuatro horas antes de ser asesinada, sobre las seis de la mañana, Lucía Patrascu acudió al cuartel de la Guardia Civil, en la plaza Joan Cerdà del Port de Pollença con la supuesta intención de denunciar a su marido Ioan Clotau. Aunque esta no se llegó a materializar.

Lucía Patrascu regresó a su domicilio en el Port de Pollença y cuatro horas después, sobre las diez de la mañana, su marido, de 58 años, le asestó cinco puñaladas en el balcón de la vivienda que acabaron con su vida. El espeluznante crimen de violencia de género fue presenciado por numerosos vecinos que acertaron a pasar en esos momentos por la calle.



A la espera de su detención

Tras el asesinato a la vista de todos los viandantes, Ciotau salió a la calle y se sentó a esperar la llegada de los agentes de la Policía Local de Pollença y de la Guardia Civil para que procedieran a detenerle.

Mientras, varios testigos subieron al domicilio en un intento desesperado por tratar de salvar la vida de Lucía Patrascu. Así, una de las personas que presenció el acuchillamiento subió a la casa junto con el hijo de la víctima. También acudió una comadrona, que vivía en una finca cercana, y el médico del PAC. Entre todos practicaron a la víctima maniobras de reanimación cardiopulmonar y presionaron las heridas para tratar de contener la hemorragia masiva que presentaba.

Los esfuerzos resultaron vanos. Cuando las asistencias sanitarias del Ib-salut se personaron en el domicilio de la víctima para atenderla, solo pudieron certificar la defunción. Por su parte, agentes de la Guardia Civil detuvieron al presunto autor material del asesinato de su esposa, que estaba en la calle aguardando su llegada.

La presencia de Lucía Patrascu, cuatro horas antes de su asesinato, en el cuartel de la Guardia Civil del Port de Pollença con la supuesta intención de interponer una denuncia por malos tratos contra su marido dio lugar a una investigación interna y a la apertura de un expediente.

Los investigadores de Asuntos Internos de la Guardia Civil trataron de dilucidar si había existido negligencia por parte de los agentes que se encontraban en ese momento de servicio en dicho acuartelamiento. Paralelamente, la familia de la víctima denunció a los funcionarios por omisión del deber de perseguir delitos.