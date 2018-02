Detenido un conductor ebrio tras una persecución a más de 100 por hora en Palma

Una patrulla de la a Policía Local de Palma arrestó esta madrugada a un conductor ebrio que trató de escapar dce los agentes a gran velocidad y llegó a circular a más de cien kilómetros por hora por las calles de la barriada de es Fortí. Durante la persecución el vehículo fugitivo llegó a perder el contacto de las ruedas sobre el asfalto, se saltó al menos un semáforo en rojo y terminó colisionando contra un árbol y un semáforo cuando se disponía a tomar una calle en dirección prohibida.

Según ha informado la Policía Local, el incidente ocurrió sobre las cuatro y veinte de esta madrugada, cuando una de sus patrullas vio un Seat Ibiza que circulaba a una velocidad anormalmente alta desde el Paseo Marítimo hacia la calle Miquel dels Sants Oliver. Iba tan rápido que en un ligero cambio de rasante el vehículo dio un salto y perdió el contacto de las ruedas con el asfalto.

Los agentes salieron de inmediato en su persecución con las sirenas encendidas, pero el vehículo fugitivo no solo no se detuvo, sino que aceleró más. En la curva del club militar es Fortí derrapó y quedó parado en medio de dos carriles, pero hizo una maniobra marcha atrás y volvió a emprender la huida a toda velocidad hacia la calle Jesús. En este tramo los policías confirmaron que circulaba a más de cien kilómetros por hora. Se disponía a entrar en dirección prohibida por la Costa de ses Germanetes cuando perdió el control y el coche quedó encajado entre un semáforo y un árbol. Cuando fue detenido, el conductor comentó a los policías: "Podéis dar gracias a que se me ha quedado enganchado el acelerador, si no, no me cogéis". El detenido ha sido identificado como David Daniel D., dominicano de 23 años. Dio positivo en el control de alcoholemia.