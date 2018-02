El hombre que apuñaló a un joven por un aparcamiento niega que quisiera matarlo

El hombre acusado de apuñalar en el abdomen a un joven por una plaza de aparcamiento en Palma niega que quisiera matarlo. El sospechoso, argentino de unos 55 años, reconoce la agresión, pero hoy ha rechazado pactar con la fiscalía una condena por intento de homicidio. Alega que solo pretendia herirlo y que el arma utilizada, una navaja multiusos, no tenía la entidad suficiente para causarle la muerte. El juicio se celebrará el mes que viene.

El procesado, en prisión desde que ocurrieron los hechos el pasado pasado 8 de junio, ha sido trasladado esta mañana a la Audiencia Provincial, donde se ha celebrado una vista previa. La fiscalía, la defensa y la acusación particular han intentado alcanzar un acuerdo de conformidad. Las acusaciones han ofrecido una rebaja sobre los siete años de prisión que reclaman inicialmente por tentativa de homicidio. Pero el procesado no ha aceptado el pacto. Aunque no niega la autoría de la agresión, sostiene que los hechos constituyen un delito de lesiones graves con instrumento peligroso. El tribunal, ante la falta de acuerdo, ha fijado la vista oral para el próximo 2 de marzo.

Los hechos ocurrieron en un aparcamiento al aire libre de la calle Ciutat de Querétaro, en el polígono de Levante. La víctima, de 26 años, se disponía a aparcar su coche cuando el acusado llegó con el suyo y le quitó la plaza. Se inició ahí una discusión y un forcejeo. El sospechoso se dirigió entonces a su vehículo, regresó armado con una navaja y le asestó una puñalada a su rival en el abdomen. La víctima sufrió una perforación intestinal y estuvo una semana hospitalizada. Como secuela le ha quedado una cicatriz de 22 centímetros.