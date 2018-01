El conductor kamikaze llevaba el coche sin seguro desde el pasado verano

El conductor que en la madrugada del pasado sábado se estrelló frontalmente contra otro vehículo cuando iba en sentido contrario por la autopista de Inca llevaba desde el pasado verano circulando sin seguro. Esta irregularidad se une al resultado de las analíticas que se le practicaron en el hospital de Son Espases, que mostraron que Brasly Geovanni A.A., guatemalteco de 21 años, tenía una altísima tasa de alcohol en sangre, que cuadruplicaba el máximo permitido por la ley. En el accidente perdió la vida su hermano menor, Rony Esteven, de 18 años, que iba con él en el coche. Tanto el conductor como la ocupante del vehículo contra el que colisionaron frontalmente permanecen ingresados en Son Espases, pero los dos han salido ya de la UCI.

La investigación realizada tras el accidente ha puesto de manifiesto toda una sucesión de irregularidades que el joven conductor habría cometido. Tras ingresar en el hospital se le tomó una muestra de sangre que, una vez analizada, arrojó una tasa de más de dos miligramos, lo que supone cuatro veces más que el máximo legal permitido, que está en 0,50 miligramos.

El primer testigo que alertó de la presencia del Volkswagen Golf circulando en sentido contrario lo sitúa en el kilómetro 17 de la vía, cerca de la rotonda de Consell, de lo que se desprende que recorrió más de cinco kilómetros hasta que sufrió el accidente.

Y el coche en el que circulaba no tenía el seguro en vigor. El Volkswagen Golf, del año 2011, había sido adquirido por el joven en 2016. Tenía la ITV pasada, pero el seguro había caducado en verano y no se había renovado. El joven llevaba medio año circulando sin el seguro obligatorio. Esta circunstancia no afectará a la otra joven herida, cuya indeminzación quedará cubierta por el Consorcio de Compensación de Seguros, pero previsiblemente se le reclamarán estos gastos al conductor.

Los dos heridos permanecen ingresados en el hospital de Son Espases, pero ambos evolucionan bien y ya han salido de la UCI.