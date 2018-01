La estación de Inca, cerrada casi una hora por una mochila sospechosa

La estación del tren de Inca ha sido desalojada por una amenaza de bomba.



Según varios testimonios se ha localizado una mochila sospechosa. Las instalaciones de la estación han sido acordonadas por la Policía Local y la Guardia Civil, que ha registrado el recinto.



La estación ha sido reabierta cuando se ha comprobado que se trataba de una falsa alarma, una mochila abandonada.





SFM INFORMA: 1/1 Els informem que l'estació d'Inca està temporalment desallotjada per motius de seguretat. No és possible iniciar o finalitzar viatge des de la mateixa en aquests moments.