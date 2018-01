Juzgan a una mujer en Palma por agredir a su expareja, un jugador de rugby

Una mujer ha sido juzgada hoy en Palma por un delito de maltrato en el ámbito familiar por agredir y arañar a su expareja, un corpulento vigilante de seguridad y jugador de rugby.

La acusada ha negado los hechos en rotundo y ha alegado que mantuvo una fuerte discusión con su antiguo compañero sentimental porque este le entregó a su hijo muy tarde y no le había pagado la manutención. Mientras, el hombre ha confirmado que fue agredido y arañado en el pecho. "Ella me agredió, me rompió la camiseta y me arañó el pecho", ha destacado ante la sala.

La fiscalía ha solicitado para la sospechosa una pena de seis meses de cárcel y un año de alejamiento. El letrado de la acusación particular ha pedido un año de prisión y otro año de alejamiento. En cambio, el abogado defensor ha reclamado la libre absolución de su representada por falta de pruebas y al tener en cuenta la mala relación que existe entre ambos. El caso ha quedado visto para sentencia.

Según ha explicado la encausada, que solo ha respondido a las preguntas de su letrado, su expareja le denunció por pegar a su hijo y esta causa fue archivada. Ella, por su parte, le demandó a él dos veces por no pagar la manutención ni los gastos extraordinarios.

La riña conyugal se produjo el pasado 6 de noviembre de 2016, entre las nueve menos cuarto de la noche y las nueve, cuando el hombre se dirigió en coche al domicilio de su ex, en el término de Llucmajor, para entregarle a su hijo. "Llevaba a tres niños en el coche porque veníamos de celebrar el cumpleaños de mi hijo. Al llegar a la casa, bajó su madre por las escaleras increpándome e insultándome. Me recriminó que no la hubiera invitado al cumpleaños", ha indicado el perjudicado.

Luego, según su versión, ella le agredió, le rompió la camiseta y le arañó el pecho. También se montó en el coche, pese a que él le advirtió que llevaba a tres niños detrás. Por estos hechos, sufrió lesiones por las que hoy ha anunciado que no reclama ninguna indemnización.

Posteriormente, el hombre fue al cuartel de Sant Ferran, en Palma, a poner una denuncia y allí le indicaron que era aconsejable que tuviera un parte médico de lesiones. Por ello, fue a una clínica. "Esas lesiones no son de un partido de rugby", ha recalcado el denunciante. "Esa lesión no es posible en el rugby. No hay arañazos de uña de mujer. Puede haber un arañazo de un taco de la zapatilla deportiva. Y la camiseta rota es la que llevaba en el cumpleaños", ha aclarado durante la vista oral. "No puede ser una lesión de rugby. Los jugadores llevamos las uñas muy bien cortadas y no nos arañamos", ha insistido.

La acusada, en el turno de la última palabra, ha manifestado: "No le pegué en ningún momento. No le arañé en ningún momento. Tuve una fuerte discusión con él. Tengo una muy mala relación con él desde hace dos años".

Minutos antes, la mujer detalló que la disputa se debió a la tardanza en la entrega de su hijo esa noche y porque no le había pagado la manutención. La encausada apuntó que su expareja era el encargado de seguridad de un local de Palma y además jugador de rugby.